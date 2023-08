El único asesor político que acertó el triunfo de Milei en Mendoza elogió su estrategia en las redes

Javier y Carina Milei 2.png Ardito contó que sus vaticinios se basan en encuestas, pero también en el comportamiento en las redes sociales, en donde Javier Milei hizo un fuerte trabajo con sus potentes extractos, y sin spot ganadores.

Al parecer la base de ese éxito de pronósticos, que Ardito viene acertando en las elecciones de Neuquén, Río Negro, Chubut y ahora en Mendoza, está en que él no sólo se basa en encuestas, sino que también toma como base el comportamiento de los votantes en las distintas redes sociales, y es justamente ahí donde ahora Javier Milei pareció doblegar la apuesta electoral.

"Nosotros tomamos encuestas, proyecciones de votos y comportamientos en redes y se los brindamos a los candidatos. Una de las cosas importantes es que ningún sistema funciona solo. Trabajamos con un equipo de calibradores que sabe tomar cada canal y darle un peso específico, después la Inteligencia Artificial aprende y ayuda. En el caso de Milei, su estrategia de bañado en las redes fue fuertísima, con páginas no oficiales. Tomó declaraciones suyas, radicales y fuertes y esos fragmentos los esparció por redes y eso generó un efecto multiplicador, no se esperó el spot ganador que ya no existe como tal", reveló Ardito.

El estratega y asesor político, también incluyó un boca de urna a nivel nacional, que antes del cierre de los comicios le marcaba que Javier Milei llegaba a 36% de los votos, en tanto que Juntos por el Cambio le marcaba 27%, aunque hacia adentro de esa alianza él le atribuía a Patricia Bullrich 21% y a Horacio Rodríguez Larreta 7%: "La tendencia fue clara y muestra que la gente se expresa mejor libremente, y no frente a un encuestador o ante la presión de tener que contestar algo".

"Lo que veo es un claro final abierto"

Con estos resultados de las PASO 2023, que muestran claramente un electorado dividido en tres tercios, Ardito aseguró que estamos ante un claro "final abierto" para las elecciones del 22 de octubre próximo, cuando se elija al próximo presidente.

milei en mendoza.jpg Javier Milei en Mendoza con Mercedes Llano.

"Yo veo una volatilidad en el electorado que hace que esta gente que hoy votó a Milei, tal vez mañana no lo vote, y a otros candidatos igual . Yo veo un grito de exigencia y cambio a la clase política y quien interprete mejor ese mensaje, y lo sepa expresar y pueda llegar a la gente va a tener más posibilidades", leyó Ardito.

El voto de Milei es más emocional

Para Ardito el aplastante triunfo de Milei a nivel nacional es la muestra palpable del hartazgo del electorado con la clase política.

"Este es un voto sentimental que le gana a lo racional. La gente no se pone a pensar si Milei va a poder cumplir lo que dice, si tiene la estructura para hacerlo. La gente ha ido a votar con la emoción por delante", interpretó el asesor político mendocino.