El titular de la Cámara de la Construcción de Mendoza lamentó el freno a la obra pública nacional

"Cuando se normalice y regularice la situación se retomará el trabajo, mientras tanto esas obras quedan frenadas", aseguró el responsable.

►TE PUEDE INTERESAR: Recorte a la obra pública nacional: estos son los proyectos que no comenzaron a ejecutarse en Mendoza

Diferencias con la obra pública provincial

Sin embargo, remarcó el responsable, que las obras provinciales no están paralizadas y se va a continuar con el plan de las que están en ejecución.

La situación genera mucha preocupación en el sector por la cantidad de familias que dependen de la construcción de manera formal e informal. "Al quedarse sin obras hay que reducir personal, acortar gastos y, hasta puede producirse el cierre de las empresas". afirmó Candeloro.

Además contó que "hay obras que son de Vialidad Nacional están frenadas desde hace algunos meses porque no están los pagos".

Por último, informó que los valores del metro de construcción son inciertos. Hay materiales que no se están vendiendo al desconocer los aumentos reales. "En el mes de enero podremos ver cómo estamos parados y de ahí definir los verdaderos costos", señaló.

El estado Nacional aseguró que "no hay plata para pagar obra pública"

Las obras que estaban iniciadas no entraban en las medidas económicas, sin embargo, por falta de envío de fondos fueron frenadas en Mendoza. El Estado Nacional no licitará más obra pública nueva, y cancelará las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado, aseguró el Ministro de Economía, Caputo.

"La realidad es que no hay plata para pagar más obra pública que muchas veces termina en los bolsillos de los políticos o de los empresarios de turno. La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina", señaló este martes con las nuevas medidas adoptadas.

