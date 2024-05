El titular de AYSAM contó cómo se facturará el consumo de agua con los nuevos medidores

Humberto Mingorance 1.jpg El titular de Aysam, Humberto Mingorance, explicó cómo será la facturación a partir de la implementación de los nuevos medidores de agua.

"El resto de los servicios, electricidad y gas, se cobran con precisión, es decir hay una tarifa base para mantener los costos operativos y las redes y después se cobra el consumo que tiene cada uno, por metro público en gas o por kilowatt en electricidad. Con el agua va a ser igual, va a haber un monto fijo base para mantener las redes y plantas de depuración; y el consumo y los excesos se van a pagar de manera diferenciada", explicó Mingorance en No tenés cara de radio Nihuil.

Por tanto, a futuro lo que los mendocinos consuman de agua se medirá por rangos de consumo que tendrán cada uno un valor asignado. Es decir que si alguno se excede de ese consumo pagará más caro el servicio.

"Lo que se consuma por en un rango va a tener un valor a cierto volumen. Estamos haciendo un análisis de costos para definir también ese volumen, que va a tener un valor de exceso, el que supere ese valor va a pagar más caro el metro cúbico por ser excesivo. No va a ser directamente y lineal, digamos, litro por litro, que si uno consume 10 litros, paga $10, si consume 1.000 litros paga $1.000 pesos, no va a ser así. El que consume 1.000 litros va a pagar tal vez $3.000 para que se ajuste en el consumo. Lo que perseguimos con esto, obviamente no es una cuestión recaudatoria, sino que es mantener en mejores condiciones las redes", explicó el titular de Aysam.

►TE PUEDE INTERESAR: AYSAM arrancó con la colocación de 19.500 medidores de agua en Guaymallén, Godoy Cruz y Maipú

¿Cuánta agua debería consumir cada mendocino?

Según Mingorance, la futura factura de agua, cuando ya se tome lo que arrojen los medidores, contabilizará el consumo en metros cúbicos, pero el objetivo es afinar la medición de manera tal que incluso se puedan establecer tarifas por litros consumidos por persona en Mendoza.

Medidores AySam Los 19.500 medidores se terminarán de colocar en los próximos meses y durante 6 meses los usuarios seguirán pagando los valores actuales, pero se les informará en la factura el verdadero consumo. A futuro se pagará con valores por rango de consumo de agua, si hay excesos se pagarán más caros.

"Quiero que ese dato se transforme en litros de agua por día por habitante. ¿Cuántos litros de agua por habitante requiere un consumidor de una zona árida y desértica como es Mendoza?, que no es lo mismo que el de una persona que vive en una zona húmeda y fría, que consume mucho menos agua. Queremos saber cuánto consume para consumo humano y también para su limpieza personal, y cuánto para limpieza de su hogar. Hay un mínimo o un máximo que lo estamos ajustando con el Ministerio de Salud, estoy esperando un informe que me lo van a entregar pronto, para poder definir esa variable, y ese va a ser el tope", adelantó.

La obsesión de Mingorance y la preocupación que comparten en el Gobierno apuntan a bajar la cantidad de litros de agua que consume cada mendocino porque saben que la población va en aumento y el servicio, que hoy es escaso, lo será aún más en un futuro no muy lejano.

"Apuntamos a bajar el consumo, porque al aumentar la población no vamos a tener más agua para darle, vamos a tener la misma cantidad de agua o tal vez menos. Tenemos que prever todas las acciones de acá a 10, 20 o 30 años, para cuando esa población crezca y el agua disminuya en volumen. Ante ese faltante de recurso hídrico que seguramente vamos a tener por la cuestión del cambio climático, lo tenemos que optimizar con medición del consumo".

El funcionario aclaró que la instalación de los medidores y el cambio de medición domiciliaria son parte de una primera etapa que se complementará con una segunda instancia, que será la macromedición: que supone medir cuánta agua recibe Aysam por parte del Departamento General de Irrigación, cuánta agua dispone para las redes Aysam para suministrarle a los vecinos y cuánto consume cada vecino. "Vamos a tener macro y micromedición para tener exactamente todos los datos en la mano", proyectó.

► TE PUEDE INTERESAR: Gustavo Cairo pegó el portazo en el PRO y creó un monobloque de LLA en la Legislatura