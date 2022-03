El tema de la grieta se coló en el debate sobre los cambios en el Consejo de la Magistratura

En la audiencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales constitucionalistas y representantes de universidades expusieron a favor de un cambio en el Consejo de la Magistratura, aunque con diferentes matices.

La senadora mendocina Mariana Juri se preguntó en el plenario por los motivos por los que el Ejecutivo plantea que la Corte Suprema no debería tener representación en el Consejo y cuestionó: "Me precupa porque estamos legislando para el futuro para ver si mejoramos un sistema de Justicia con el que no nos sentimos cómodos".

"¿Por qué la Corte no podría formar parte del Consejo? Me da que es un tema de grieta", se preguntó y contestó a sí misma.

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay, uno de los expositores del día, coincidió con la mendocina: "La Constitución es clarísima: tienen que haber jueces de tres instancias. Cómo no va a estar la Corte Suprema, cómo se la va a ignorar".

"Además el Consejo es un organismo auxiliar de la Corte y eso a su vez le da más funcionalidad al sistema. La cabeza de la Corte debe estar, es constitucional y no es para nada entorpecedor", opinó.

Tras la reunión en comisión, Juri amplió su opinión y la relacionó con el momento de ruptura interna del Frente de Todos: "El peronismo demuestra que solo logra ponerse de acuerdo para garantizarse su impunidad. Pretende disciplinar la Justicia para que los casos de corrupción de sus máximos dirigentes no sean condenados".

"Mucho mejor sería que se unan para mejorar la vida de los argentinos, bajar la inflación, generar inversiones y empleo. Eso es el camino que necesita recorrer nuestro país. Esa postura mantuvimos en la reunión plenaria de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales", expresó por redes sociales.

La presidenta de la comisión, Fernández Sagasti, dijo sobre la integración del Consejo de la Magistratura y la participación de la Corte en su conformación que considera que "estando la Corte ahí, se pueden generar presiones respecto de las decisiones y los votos que puedan tener sus colegas".

"Si el cortista expresa su opinión creo que eso daría una disparidad en el poder que puede ser contraproducente. He sido parte del Consejo y sé muy bien cómo se da el juego de roles en esos 13 miembros y cómo puede influir un miembro de la Corte por su autoridad respecto de la voluntad de los otros miembros", agregó para explicar su postura.

anabel fernandez sagasti senado.jpg Fernández Sagasti defendió el proyecto de Alberto Fernández en el plenario de comisiones del Senado. Con dictamen del oficialismo, se trataría la semana que viene en el recinto.

En tanto que también destacó que a la hora de la selección de los miembros del Consejo sería necesario implementar la perspectiva de género, no solo en cuanto al cupo femenino sino también en la metodología del proceso: "Cuando analizamos por ejemplo los antecedentes académicos de los candidatos, claramente las mujeres tenían menos publicaciones, maestrías y doctorados porque tienen tareas de cuidado".

"Si sos abogada y además tenés que cuidar de la familia y hacer doctorados, los tiempos se les acortan a las mujeres. Por lo que esos elementos van en contraposición con lo que sí está avanzando el Consejo que es que en las ternas exista un cupo femenino", indicó.

"Lo más ecuánime dentro de los tres procesos que tienen que pasar los aspirantes es el examen que es donde no juegan las otras circunstancias", aportó como solución. "Creo que hay que hacer foco en que las mujeres abogadas de la matrícula puedan acceder (al Consejo) porque los antecedentes juegan un rol casi definitivo en el puntaje".

El también mendocino Diego Marias, consejero de la Magistratura de la Nación que también expuso este miércoles en el plenario, estuvo de acuerdo con esta última apreciación de la senadora kirchnerista: "El examen escrito y oral podría proponerse en la ley. Creo que es una buena vuelta de tuerca".

La palabra de los expertos

El rector de la Universidad Nacional de José C Paz, Darío Kusinky, se refirió a “la propuesta en este proyecto de que uno de los integrantes sea elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional” y afirmó que “este es un sistema que garantiza una representación federal de este miembro”. Hizo alusión a la expansión del sistema universitario y apuntó que “parece aconsejable legislar a favor de que sea el propio órgano colegiado quien elija sus autoridades, en vez de que ello venga determinado por la ley”.

El presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Alfredo Vítolo resumió que “la presidencia del Consejo debe estar en cabeza de la Corte Suprema” y planteó que “el estamento de los representantes del Congreso sean representantes, y no sean diputados y senadores”. “Lo mismo tiene que ver con la integración de los representantes del ámbito académico y científico”, prosiguió. “Creo que esto tiene que ver para garantizar la independencia del Poder Judicial”.

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay consideró que “el proyecto del oficialismo es abiertamente inconstitucional en primer lugar porque no incorpora al presidente de la Corte Suprema” y “en segundo lugar porque aparece también el tema de la representación de los profesores” que “es una clara violación a la división de los poderes intrauniversitarios”. “El proyecto del Colegio de Abogados me parece que es el que recentra la cuestión porque trata de morigerar las representaciones de aquellos órganos que ya participan”, concluyó. “Creo que es el más equilibrado de todos”.

El abogado constitucionalista Alberto Spota sostuvo que “tiene que haber un representante de la Corte en el Consejo” y consideró que “el Poder Ejecutivo sí tiene que estar en el Consejo”. Luego se refirió al Poder Legislativo y sostuvo que “para mi tiene que haber cuatro representantes de cada una de las Cámaras: dos por la mayoría, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría”. “No necesariamente tienen por qué ser abogados”, continuó al tiempo que consideró que “cada uno de los bloques decida si quiere enviar o no al Consejo a un diputado o a un senador o si pretende mandar, cada bloque, a un representante”. Por último, en relación a las universidades manifestó que “tienen que ser elegidos y electores profesores por concurso, de universidades públicas o privadas, siempre y cuando las privadas estén acreditadas por la CONEAU”.

El presidente de la Comisión y Financiera del Consejo de la Magistratura Diego Sebastián Marías se mostró a favor de que los egresados de facultades privadas puedan ser considerados como “eventuales miembros del Consejo de la Magistratura”, así como también de que “la Corte, o el Presidente de la Corte, sea parte o encabece el Consejo: debo decir que esto presenta ante todo una oportunidad porque separados hasta acá no hemos podido hacer muchas cosas, juntos quizás si”. “Tenemos un enorme problema de administración de recursos en el Poder Judicial”, añadió. En cuanto a los legisladores, manifestó que “no creo que sea indispensable, imprescindible, que aquellos que vayan al Consejo de la Magistratura de la Nación sean los propios diputados y los propios senadores”.

diego marias consejo de la magistratura.jpg El presidente de la Comisión y Financiera del Consejo de la Magistratura Diego Marías.

Por último, la Decana de la Facultad de Derecho de UNLZ, María Fernanda Vázquez, se refirió a la incorporación de dos miembros por el estamento académico: “entiendo que este aporte le va a dar al Organismo no solamente una mirada valiosa, cualidades técnico jurídicas y profesionales, sino además una mirada federal”. También realizó una distinción entre las universidades públicas y las privadas y destacó que “me parece relevante que se contemple la posibilidad que los profesores puedan ser electos por las decanas y los decanos”. “En las facultades de derecho existe el consejo permanente de decanos y decanas de facultades de derecho, que funciona con una mirada plural y federal”.

El proyecto del Ejecutivo

El Frente de Todos (FdT) impulsa el tratamiento de la iniciativa enviada por la administración de Alberto Fernández sobre la composición del cuerpo de juristas que tiene el deber constitucional de controlar y sancionar, si es necesario, la actividad de los magistrados del sistema judicial.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo, sin la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.