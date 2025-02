El tablero que mira Cornejo para las elecciones y las jugadas secretas del peronismo

La pregunta es: ¿votaremos todo junto? El hecho de que el Senado suspendiera las PASO nacionales el jueves pasado y dejara en pie, como era una década atrás, únicamente la general (en las que nosotros sólo elegiremos 5 diputados) precipitó estas preguntas en la provincia.

Alfredo Cornejo en IMPSA.JPG Alfredo Cornejo, desde IMPSA, dijo que no descarta que Mendoza también elimine las PASO.

De hecho, hizo que hubiera movimientos de los que están más ansiosos, que son sobre todo los que tienen que renovar período en la Legislatura. Sin embargo, aún falta mucho para que el gobernador tenga que decidir, así que lo que reina es la holgura y la espera.

Eso sí, por lo bajo hay movimientos, opiniones de los jugadores más relevantes y, lo más importante, los partidos le están midiendo los tiempos al sancarlino: quieren ver para dónde juega antes de mover ellos. En ese marco, indicios como el que dio Cornejo este viernes, cobran una dimensión impensada: abrió la puerta a suspender las primarias, cuando antes parecía defenderlas sí o sí.

El tablero de Cornejo: "Qué juegue él primero"

“No descartamos nada”, marcó Cornejo sobre el futuro de las primarias. Es determinante porque él mismo decía que, sin PASO nacional, era muy difícil unificar los comicios para el Congreso. O sea que, con lo que ocurrió el jueves, quedábamos casi sentenciados a desdoblarnos respecto a la Nación.

Pero si ahora en Mendoza “no descartamos” decirle chau a la primaria local, entonces se reflota -también- la chance de pasar todo a octubre y de tener dos urnas: una para el parlamento y otra para Legislatura y los concejos deliberantes. Y fin, no votar más que eso.

Sí, es un poco complejo de entender, pero lo importante es que el cambio le dio aún más tiempo al gobernador y eso se puede resumir en una fecha puntual, en tiempos exactos: aunque no se dijo mucho, lo concreto es que había tiempo para confirmar alianzas nacionales hasta el 11 de junio, porque eran 60 días antes de las PASO. Al evaporarse las PASO, ese tiempo para fusionarse –por ejemplo, con Cambia Mendoza- pasó a ser de 70 días previos a la general. Es decir, el 17 de agosto. Data oficial.

elecciones 2023 en mendoza.jpg Las elecciones 2025 asoman para 2026 en Mendoza, al menos para los cargos locales.

La oposición, concretamente el peronismo, dilata su estrategia hasta saber qué quieren hacer en Cambia Mendoza: “Ya lo hemos hablado: nosotros esperamos a que él juegue sus cartas y recién ahí definimos”, dice una fuente inmejorable del Partido Justicialista.

Las cartas que tiene que jugar Cornejo, a las que se refieren, son tres: si se zambulle en la alianza con La Libertad Avanza es una; la ya mencionada de los desdoblamientos es otra, y si habilita suspender primarias locales o no es la tercera. Para hacer todo eso, todavía le queda medio año de gestión. Tanto la propia como la que irradian desde Balcarce 50 y a la que está decididamente respaldando.

Los intendentes radicales del Gran Mendoza cuentan que hace dos semanas hubo un encuentro con el mandatario y que muy tibiamente se mencionó el tema, pero que hay cero movimiento. Entre ellos hay dos bibliotecas: unos quieren eliminar la doble ida a votar y otros, como ha dicho el propio Cornejo, dicen que es una herramienta para democratizar el voto y evitar que se elija a dedo. Suman que el gasto a cambio es “marginal”.

Lo que sí los unifica es el enojo con La Unión Mendocina, que esta semana presentó en Diputados un proyecto para suspender las PASO.

Votación de suspensión de las PASO en el Senado.jpg Con apoyo de los radicales mendocinos (cercanos a Cornejo), el Senado eliminó las PASO 2025.

“Estos muchachos, los nuevos, que nacieron justamente por la primaria, porque están en la Legislatura gracias a ser votados en una boleta de Cambia Mendoza, ahora se quieren subir a la ola de Milei y suspender. Mamita”, decía casi resoplando un legislador cornejista, en referencia a los que ingresaron en 2021, que son, justamente, los más fuertes de LAUM. Pero lo dijo justo un día antes de que el propio mandatario abriera la puerta a esa posibilidad.

Las jugadas secretas del peronismo

Se ha dicho: lo que tiene en sus manos el justicialismo es sólo la posibilidad de desdoblar las comunas que gobierna. Ya lo hizo, por ejemplo, en 2023. Si deciden ir por ahí, son tres las fechas que hay que tener en cuenta: el 8 de septiembre es la fecha límite para el llamado, las PASO departamentales serían el domingo 7 de diciembre –se votaría un día antes de armar el árbol de Navidad- y la general, el 22 de febrero. Es decir, exactamente en un año.

“Dicen que si nosotros no nos pegamos a la misma fecha que las nacionales, ellos no desdoblan”, apunta un intendente radical que tiene buena sintonía con algunos del PJ. Traducido: casi todos –o todos- los departamentos elegirían concejales y legisladores el mismo 12 de abril de 2026. “Cuando son ejecutivas conviene desdoblar, pero en las legislativas no conviene”, abona a esa teoría uno de los jefes comunales peronistas.

Pero en realidad prima aquello de definirse una vez que Cornejo “juegue”. Y los circunda una especulación puntual: que, tras ganar las elecciones, Milei tuerza el brazo y decida esa devaluación del peso que desde tantos sectores le reclaman –adentro y afuera del país-. El alza inflacionaria que, como mínimo, generaría eso, creen que puede ser decisiva, tanto para las campañas provinciales como para las departamentales. Decisiva en favor de candidatos peronistas, por supuesto –entienden-. Quizás sea hilar muy fino, pero lo tienen en la cabeza.

Javier Milei-Kristalina Georgieva-Karina Milei.jpg El resultado en las elecciones puede depender de una posible devaluación, piensa el PJ mendocino. El jueves, Milei pisó por primera vez el FMI desde que es presidente.

Mientras tanto, hay movidas que el PJ mantiene en secreto y pueden marcar la agenda de los próximos días. Lo primero es que, ante la Ley de Preventores que presentó Mercedes Rus, tienen decidido ir a la Justicia. Aunque la ministra dice que no obliga a crear esos cuerpos a los municipios, desde el partido alistan la presentación, más allá del debate legislativo que también van a dar.

El planteo será directamente por la inconstitucionalidad, porque aseguran que se están metiendo con una potestad de los intendentes. Habrá que ver qué opinan en el Poder Judicial.

El peronismo desdobla ¿y suspende?

Lo segundo es que, como contó la periodista Rosana Villegas días atrás, se viene un proyecto de Martín Aveiro para eliminar las elecciones de medio término en los concejos deliberantes: se cambiarían todos los concejales cada cuatro años, “a la uruguaya”, podría decirse (cambian casi todos los cargos cada 5 años).

Eso implica una modificación del artículo 197 de la Constitución Provincial, pero la novedad es que primero lo van a hacer entrar como proyecto de declaración, para –por lo menos- mover el avispero y tantear qué opinan las otras fuerzas, por si también les conviene. Igual es casi imposible para este año. “Pero quién sabe”, dice un peronista que está detrás de la movida.

Están entusiasmados. Afirman que las últimas encuestas los demuestran vivos de vuelta y con números “creciendo”. Si a eso se suma que LAUM, quizás su principal fuga de votos en 2023, no tendrá a un De Marchi que traccione y que encima –al menos por ahora- se les fueron todos los peronistas. Entienden que volvieron automáticamente a, segundo lugar.

Lo necesitan. Sólo en Senadores, revalidan siete de las diez bancas que tienen. O sea que si les volviera a ir mal, quedarían pésimamente parados. Ellos dicen que no hay chance de no lograr ese recambio y hasta lo tienen medido: “son 24 puntos para lograr esas siete bancas. Y vamos a sacar más”.

Veremos. No sólo está en juego lo que se define de acá a abril del año que viene: es el mismísimo ciclo 2027 lo que ya empezó a disputarse.