La estrategia del peronismo mendocino para salvar la ropa en las próximas elecciones

Esos 7 jefes comunales de Maipú, San Rafael, Tunuyán, Santa Rosa, La Paz, Lavalle y Malargüe tienen ante sí un dilema crucial: desdoblar ellos mismos las elecciones de los concejales y ponerle el pecho a las consecuencias.

Aunque no lo digan abiertamente, ante una elección que saben que se va a nacionalizar detrás de la figura de Javier Milei y que va a contar con financiamiento del Estado, no les quedan muchas más opciones que correrse para que el huracán libertario no los arrastre y apostar a mostrarles a sus votantes lo que han conseguido con sus gestiones municipales.

De otra manera podrían correr el riesgo no sólo de perder el control que hoy tienen de los concejos deliberantes, sino hasta presenciar cómo ingresa un puñado de libertarios con los que más tarde estarán forzados a negociar.

Emir Félix y Matías Stevanato se reunieron en Maipú.jpg El presidente del PJ mendocino, Emir Félix, y el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

Por estos días, el presidente partidario Emir Félix se dedica a escuchar a los intendentes y a los mismos legisladores para llegar a una postura que los contenga y que a la vez sea estratégica, pero hay algo que ya está claro: acá nadie piensa en encorsetarse en dogmas que quedaron obsoletos.

Este jueves por ejemplo, tuvo una larga reunión con Matías Stevanato cuando el sureño llegó para participar del Festival del Malbec y el Olivo. De las 7 comunas que hoy controla el PJ, justamente las dos de mayor peso en el padrón electoral son Maipú y San Rafael.

"El votante mendocino demostró en el 2023 que sabe diferenciar claramente las gestiones nacionales, provinciales y municipales. De otra manera no habríamos ganado en 7 comunas, aún cuando Milei arrasó en la Nación y Cornejo ganó cómodamente en la provincia", argumenta un experimentado dirigente que supo comandar una intendencia por varios años.

Javier Milei y Alfredo Cornejo.JPG En el peronismo mendocino hay dudas si Alfredo Cornejo decide unificar las elecciones provinciales con el esquema nacional, o si por el contrario las mantiene desdobladas como lo habilita la ley electoral provincial.

"El desdoblamiento siempre es una posibilidad, sobre todo si Cornejo se decide a desdoblar. Es un debate que estamos dando porque hoy no hay una figura que tenga más peso que Milei y tenemos que evitar que nos lleve puestos. Si no se desdobla hay concejos deliberantes en los que algún intendente se va a quedar con la minoría de los concejales si no desdobla" se sinceró otro mandatario.

Por caso valga recordar lo variopinto del Concejo Deliberante de Malargüe, en donde Celso Jaque tiene el respaldo de 4 ediles, de los 10 que conforman ese cuerpo, o lo ajustado que está también el Concejo Deliberante de Maipú, en donde ruegan que no se enferme alguien en votaciones clave porque los radicales están al acecho, ya que de los 12 ediles, 5 son del PJ, 5 de la UCR, uno de Libres del Sur (socio de los radicales) y el restante es libertario.

Tanto sobrevuela la idea entre algunos de los jefes comunales, que hasta el ex senador kirchnerista Lucas Ilardo la desnudó en un reciente posteo en sus redes en las que les advirtió a los jefes comunales que si desdoblan pueden terminar "municipalizando al peronismo mendocino" y les recordó que también tienen la chance de pelear "todos juntos contra Cornejo".

Es que los intendentes saben que aunque se trate de una elección legislativa, si perdieran el control del Deliberante, eso podría complicarles los dos años de gestión que les restan.

Desdoblar elecciones y el lugar que le queda al peronismo mendocino

Si bien aún faltan 8 meses para las elecciones legislativas nacionales, en el peronismo mendocino, aunque en silencio y hacia adentro ya hacen cálculos. Es que si se deciden a desdoblar las elecciones no sólo tendrán que pagarlas como fija la ley electoral provincial, sino que también deberán explicarle a sus votantes que tendrán que acudir al menos 5 veces a las urnas.

Elecciones Mendoza.jpg La gran incógnita que aún el peronismo mendocino no logra sortear es si Alfredo Cornejo mantienen las elecciones desdobladas como lo habilita la ley electoral, o si en cambio decidirá unificarlas con las nacionales.

Es que si finalmente se suspenden las PASO nacionales, y Cornejo desdobla los comicios como lo habilita la ley, los votantes de las 7 comunas peronistas tendrán el siguiente cronograma:

Irán a votar el 26 de octubre para elegir a los diputados nacionales.

En diciembre irán a las PASO para seleccionar sus concejales

En febrero volverán a las urnas para votar dos veces: en las PASO provinciales y luego para las generales comunales en donde seleccionarán a sus concejales.

Y votarán una vez más en abril en las generales provinciales para elegir diputados y senadores provinciales.

Pero además tienen ante sí una encrucijada: si desdoblan también le estarán restando fuerza y militancia a la elección de legisladores provinciales, lo que podría ser como un búmeran que se les vuelva en contra y termine beneficiando a Cornejo que de hacer una buena elección sumaría más bancas a la mayoría que ya tiene en ambas cámaras.

"Sería como vestir un santo para desvestir otro. Descuidar la elección de legisladores también es dejar abierta la chance a que Cornejo llegue a tener dos tercios en alguna cámara y ahí si que nos cavamos la tumba", analizó otro intendente, que es de los pocos a los que la idea de desdoblar aún no le cierra del todo.

Aveiro puja por suspender una elección de concejales

El 6 de febrero pasado la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a la suspensión de las PASO nacionales, una iniciativa de La Libertad Avanza que cosechó avales no sólo en los dialoguistas radicales, sino también en la oposición peronista.

De hecho, los tres diputados del PJ local -Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet- le levantaron el pulgar y le dieron su voto.

Pero además de suspender esa elección nacional, el diputado nacional tunuyanino es el mentor de un proyecto por el que pretende suspender también la elección intermedia de concejales y por ende propone que los ediles se elijan cada 4 años, en la misma elección de los intendentes. En ese nuevo esquema electoral los concejos deliberantes se renovarían por completo cada 4 años.

El proyecto, que ingresaría esta semana en la Legislatura, ya corrió por las oficinas de varios intendentes, llegó a manos de Emir Félix y hasta fue revisado por algunos referentes de la Justicia Electoral.

Pasa que para lograr ese objetivo se deberá modificar el artículo 44 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la 1.079 y en paralelo será necesario avanzar también con la enmienda del artículo 197 de la Constitución Provincial ( que establece que los concejos deliberantes se renuevan por mitades cada dos años).

Este último requisito parece el más difícil de sortear para que avance el proyecto de Aveiro. Es que para hacerlo no sólo debería tener el aval político, sino que también la misma Constitución exige un referéndum que es obligatorio y vinculante y que debe hacerse en una elección a diputado provincial, por lo que también estaría atado a la decisión de Cornejo sobre cuándo hacer las elecciones legislativas de Mendoza.

En ese referéndum debería cosechar la mitad más uno de los votos emitidos, como lo establece un fallo de la Corte que modificó el criterio de la ex jueza Aída Kemelmajer de Carlucci, que exigía más de la mitad de los empadronados.

A la hora de argumentar el cambio que pretende, Aveiro también apuntó al ahorro económico que significaría para las comunas.

elecciones-municipales-tunuyan-martin aveiro-02.jpg Martín Aveiro, diputado nacional del peronismo. Gentileza Prensa de Martín Aveiro

"La renovación bianual, implica desde los gastos en urnas, mesas de votación y personal electoral, hasta los costos de publicidad y movilización de los votantes. Al suspender las elecciones de concejales durante dos años y realizarlas junto con las del intendente, no sólo se reducirían estos costos, sino que también se liberarían recursos que podrían destinarse a áreas más urgentes como la salud, la educación o la infraestructura local. De esta forma no sólo el Estado provincial, sino también los municipios podrían emplear esos fondos ahorrados en otros proyectos de desarrollo y bienestar social, optimizando los recursos públicos y evitando gastos innecesarios", dice el tunuyanino.

Pero además, el proyecto resalta que al reducir una elección cada dos años, también se estaría favoreciendo una mayor participación ciudadana en las elecciones, porque se reduce el agotamiento del votante, una situación que al peronismo mendocino le quita el sueño.