El SUTE y el Gobierno, entre cruces y rechazos por invitaciones al diálogo

Esa invitación a la que apunta el Gobierno se dio por WhatsApp, red social a la que apeló Thomas para felicitar a Sedano por el triunfo de su lista la Celeste- Naranja el pasado 17 de noviembre. En ese mensaje el director general de Escuelas le propuso reunirse al día siguiente a las 8 de la mañana y le resaltó: "Tenemos dos años de trabajo por delante y espero que podamos lograr cosas en favor del sistema educativo y los trabajadores", según consta en los mensajes que cruzaron y a los que accedió Diario UNO.

"Fue una salutación que agradecimos en su momento, pero fue una invitación informal. Yo respondí que somos respetuosos de las instituciones, que en ese momento quien conducía era aún Henríquez y que íbamos a esperar los tiempos de la Junta. De hecho el 5 de enero se da la proclamación de las autoridades y el 12 de enero se da el traspaso de autoridades", confirmó Sedano, también restándole institucionalidad a la convocatoria que recibió de Thomas.

Más allá de las pretensiones de Sedano y la conducción del SUTE, desde el Gobierno adelantaron que aún no hay fecha probable para la audiencia que pidió con el gobernador. "Es probable que se dé una reunión con Thomas", respondieron desde Casa de Gobierno, pero esa cumbre deberá esperar a que termine esta primera quincena de enero, que es cuando el titular de Escuelas regresará de sus vacaciones.

"Puede que suene raro pedir una audiencia con el gobernador, pero en el 2020 después de que el SUTE rechazara el bono que se les dio a los estatales, hubo referentes sindicales que se reunieron con el gobernador y después salieron a endilgarse que gracias a ellos los docentes íbamos a cobrar el bono. Es decir, el Gobierno genera reuniones con sindicalistas", recordó la titular del SUTE.

Los 5 pedidos que llevará Sedano al Gobierno

En la carta en la que le pide una audiencia al gobernador, Sedano remarca que solicita ese encuentro "de manera temprana para que podamos hallar juntos un camino de diálogo fraterno que no quede en una instancia superficial. Debe ser urgente, más teniendo en cuenta los anuncios recientes sobre el bono a cuenta de la paritaria 2022".

Pero además de ese planteo salarial, la gremialista tiene en carpeta 5 pedidos puntuales que llevará a la mesa de la reunión con el representante del Gobierno.

"La reunión que pedimos no es sólo por salarios Obviamente vamos a plantear como primer punto cómo hacer con el poder adquisitivo que perdimos los docentes, que ya ronda el 52%. No es que pidamos ese porcentaje de aumento, pero hay que ponerlo en la mesa. Otro tema es el de la infraestructura escolar: queremos que nos muestren lo que harán pensando en que los directivos vuelven a las escuelas el 3 de febrero. También queremos que se equiparen las asignaciones familiares provinciales con las nacionales, de las cuales estamos muy lejos, y vamos a pedir protocolos concretos para el inicio de clases, los casos de Covid aumentan en Mendoza y nosotros no sabemos cómo vamos a actuar en un mes. Además de todo eso queremos hablar de la OSEP y plantear que hay que democratizarla", puntuó Sedano.