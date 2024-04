El SUTE responderá el viernes si acepta alguna de las dos nuevas propuestas de aumento del Gobierno

►TE PUEDE INTERESAR: También AMPROS rechazó una nueva oferta salarial del Gobierno y se reunirán el próximo martes

Paritarias SUTE.jpeg Carina Sedano, del SUTE, escucha las propuestas. Las bajarán a las bases.

Las alternativas presentadas por el Gobierno provincial

Oferta alternativa 1: 10% abril; 10% mayo y 10% junio teniendo como referencia el básico del mes de enero de 2024. Más sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo;$ 30 mil en junio para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de 2 veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril; $25 mil en mayo y $11 mil, en junio.

Oferta alternativa 2: 11% abril, 11% mayo y 11% junio teniendo como referencia el básico del mes de enero de 2024.

A las dos alternativas presentadas se le suman mejoras propias del sector, entre las que se incluye el incremento del Salario Mínimo Docente Provincial Garantizado, que en marzo fue de $290 mil; en abril será de $325 mil; en mayo de $350 mil y en junio de $365 mil. También se ofrece un incremento del reconocimiento que perciben tanto los docentes con cargos directivos o jerárquicos como los docentes que trabajan en escuelas de frontera, escuelas albergue y quienes cobran 100% de zona.

Mariana Lima, directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza, manifestó: “Nos hemos reunido con SUTE, representantes de los docentes y celadores de Mendoza. Hemos acercado dos propuestas de incremento salarial para el segundo trimestre de este año. Además de esta propuesta al básico, se incluyen algunas cuestiones específicas de este sector como: el incremento del salario docente provincial garantizado y mejoras para los docentes que trabajan en escuelas albergues, en escuelas de frontera y escuelas con 100% de zona. El gremio bajará las propuestas a las bases y este viernes nos traerá una respuesta”.