El SUTE reclamó una oferta mejor y advirtió que si no la recibe irá al paro

La movilización coincidió con el día del inicio de clases, en el que a diferencia de otros años, el gremio resolvió no arrancar con una huelga pero sí con una marcha, seguramente tomando en cuenta que en ocasiones anteriores la medida extrema de no concurrir a trabajar no tuvo un acompañamiento importante de los trabajadores de la educación.

SUTE.jpg Trabajadores estatales de distintos gremios marcharon por el centro.

Por eso el plenario dispuso movilizarse desde las 19, horario que no afectó la concurrencia a dar clases.

Junto al SUTE estuvo otro sindicato de maestros, el SADOP (docentes privados) y también marcharon SITEA, CTA y empleados del Casino entre otros. La caravana se extendió unas seis cuadras y se estimó que hubo por lo menos 6 mil personas, aunque los más optimistas arriesgaron que fueron 8 mil.

El mayor reclamo fue el rechazo a la propuesta del Gobierno de 46% de aumento en 6 tramos y un bono de $115.600 en 12 cuotas, "pero atado al presentismo", se quejaron y hablaron de "ítem aula encubierto".

SUTE.2jpg.jpg En los reclamos se incluyeron los referidos a las fallas edilicias.

Sedano señaló que "somos los empleados peor pagos de Argentina en el sector educativo. Durante 2020 y 2021 perdimos mucho poder adquisitivo por arreglos salariales dispuestos por decreto".

La dirigente le dijo a Diario UNO que"son por lo menos ocho los establecimientos que no pudieron comenzar el ciclo 2022 por fallas edilicias a pesar de que el Ministerio de infraestructura aseguró haber estado trabajando sábado y domingo a la tarde para llegar en las mejores condiciones posibles entre comillas al arranque de las clases".

También expresó: "El 50% de las escuelas mendocinas está en situación de precariedad lo que quedó más evidencia con la lluvia".