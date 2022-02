Más de 440.000 alumnos inician las clases en Mendoza con presencialidad plena y sin burbujas

Como casi todos los años, el comienzo de la actividad escolar estará signado por la conflictividad con los gremios docentes, que rechazaron la propuesta de aumento del Gobierno aunque la diferencia es que esta vez el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación), ahora conducido por Carina Sedano, no convocó a un paro de actividades, sino a una movilización que se concretará a partir de las 19. Años atrás el principal sindicato de los maestros, con Sebastián Henríquez al mando sí llamaba al paro, pero con escasas adhesiones.

En esta ocasión el SUTE, acompañado por SADOP (Sindicato Argentino de Docentes privados Seccional Mendoza) se manifestará a partir de las 19, desde Patricias Mendocinas y Godoy Cruz, de Ciudad. Esperan también la presencia de otros gremios estatales también disconformes con la oferta salarial del Ejecutivo, del 46% de incremento en 6 tramos y un bono de $115.600 en 12 cuotas.

La oferta del Gobierno y el reclamo del SUTE

La oferta salarial del Gobierno implica un aumento en seis cuotas según el siguiente cronograma:

• 16% a partir del mes de marzo de 2022.

• 5% a partir del mes de julio de 2022.

• 5% a partir del mes de agosto de 2022.

• 5% a partir del mes de septiembre de 2022.

• 5% a partir del mes de octubre de 2022.

• 4% a partir del mes de noviembre de 2022.

Estos incrementos son no acumulables, o sea que se calculan cada vez sobre la base fija del mes de diciembre 2021 y serían revisados en el mes de octubre del 2022.

La suma fija anual de $115.600 es no remunerativa y no bonificable -es decir que no entra en el cálculo del aguinaldo-; y se pagaría en 12 meses con montos que van desde los$7.200 a los $12.000, dependiendo del mes. A partir de marzo, este adicional será abonado a cada docente, pero condicionado al presentismo.

El SUTE reclama que los aumentos "sean en blanco" y que "tengan en cuenta el poder adquisitivo mediante una revisión técnica que contemple el efecto de la inflación". Otra demanda es que no se aten los incrementos al presentismo, ya que esto se entiende como un nuevo avance en el mismo sentido del ítem aula.

Sin burbujas pero con barbijo

El protocolo dispuesto para este año por la Dirección General de Escuelas elimina las burbujas, tanto en aulas como en recreos; exime de cuarentena por contacto estrecho a quienes posean el esquema de vacunación completo y mantiene el uso del barbijo obligatorio para los alumnos desde los 6 años.

Del 21 de febrero al 16 de diciembre

El ciclo lectivo 2022 se inicia este lunes 21 de febrero y concluirá el 16 de diciembre. Serán en total 194 los días que los chicos estarán en el aula este año. El receso invernal se extenderá desde el 11 hasta el 22 de julio.

Así se superará el mínimo de 180 días que se debe garantizar, según el artículo 1º de la Ley 25.864, con 194 jornadas aseguradas con los chicos en el aula. No obstante, y con 182 días de clases a lo largo de 2022, en Nivel Inicial la actividad concluirá el miércoles 7 de diciembre.

Inicio de clases1.jpg

El Censo

El Gobierno nacional estableció que el miércoles 18 de mayo sea feriado en todo el país, debido a que ese día se realizará en todo el territorio el Censo Nacional de Población y Vivienda que, por la pandemia, no se efectuó en 2020.

Un día más de vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el lunes 11 y el viernes 22 de julio, pero los estudiantes retomarán la presencialidad recién el martes 26 de ese mes, ya que el lunes 25 es feriado en nuestra provincia por la celebración del Santo Patrono Santiago.

Para el miércoles 21 de septiembre, Día del Estudiante, se fijaron Jornadas Institucionales para todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, en las instituciones que dependen de la DGE, con suspensión de clases para ese día.

Las clases no desarrolladas por razones no previstas en el Calendario Escolar deberán ser recuperadas con actividades complementarias, a fin de asegurar el mínimo de días de clases establecido para cada nivel y/o modalidad.

La Dirección General de Escuelas aseguró el cumplimiento de la obligatoriedad escolar en todo el territorio provincial, por medio de diversas alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajustan a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que viabilicen alcanzar resultados de calidad equivalentes en todas las situaciones territoriales y sociales.

Fuentes: Gobierno de Mendoza y archivo Diario UNO.