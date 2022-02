La DGE eliminó las burbujas y mantuvo el uso obligatorio del barbijo para mayores de 6 años

En tanto que el mismo ha sido aprobado "conjuntamente por las autoridades educativas y sanitarias provinciales".

El nuevo protocolo sanitario contra el Covid 19 está respaldado por cinco pilares:

Aula cuidada y segura

Vacunación contra Covid

Uso correcto de barbijo

Ventilación

Distanciamiento físico

Higiene, limpieza y desinfección

"Un aula cuidada y segura es un aula donde se combinan todas las medidas posibles de protección. Las medidas de prevención reducen el riesgo, pero no lo eliminan completamente", explican desde la DGE en el mismo protocolo.

Aula segura

En primer lugar se eliminan las burbujas o grupos de estudiantes.

Y se recomienda:

Quedarse en casa si se está enfermo/a

Manejo adecuado de casos de COVID 19 que asisten a la escuela

Manejo adecuado de contactos estrechos de casos de COVID 19 (cuyo contacto ha acontecido dentro y fuera de la escuela)

Manejo adecuado de sospechas de Brotes de COVID 19 dentro del aula

Respecto de los contactos estrechos de un caso positivo de Covid confirmado dentro del aula, se definió que "solo se indicará cuarentena de 10 días a los contactos estrechos asintomáticos que no tengan el esquema de vacunación completo".

En caso de las personas con síntomas, se determinó que si no tienen sospecha de Covid no deben asistir a la escuela hasta 24 horas después de la mejora; mientras que si hay sospecha de Covid es necesaria, no solo la mejora sino un test negativo.

Uso del barbijo

El protocolo 2022 señala además que es obligatorio a partir de los 6 años (primaria, secundaria y nivel superior). Aunque solo se exige en lugares cerrados (salvo para comer y beber). Y que en caso de estar al aire libre y con una distancia de 1,5 metros se puede prescindir del uso del barbijo.

Los menores de 2 están exceptuados, en tanto que los de salas de 3 a 5 años que cuenten con "autonomía suficiente para colocarse y quitarse el barbijo por sus propios medios, deberían usarlo durante todo el tiempo que sea posible al estar en lugares cerrados, excepto para comer o beber".

El anexo completo del protocolo sanitario 2022 de la DGE