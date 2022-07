El SUTE convocó a un paro docente de 48 horas luego de las vacaciones de invierno

La gremialista destacó que este martes fue una jornada de debate muy importante para todos los y las trabajadoras. En este sentido, mencionó que “los 18 departamentos llegaron al plenario con el planteo de avanzar hacia un paro”.

paro docente-reunion del SUTE en San Rafael.jpg El plenario provincial del SUTE se desarrolló este martes en San Rafael. Allí se votó la realización de un paro para el 26 y 27 de julio.

El plenario general del SUTE

Durante el encuentro desarrollado en la sede del sindicato en San Rafael, los congresales expusieron las conclusiones votadas en las escuelas. En los discursos emitidos por cada uno de los que pidieron la palabra, se hizo sentir una fuerte preocupación por los salarios y el malestar por la indiferencia del Gobierno de Mendoza respecto a la crisis que atraviesa la educación.

“El acuerdo paritario de marzo quedó por debajo de los índices de inflación, así que queremos un aumento que esté acorde al contexto económico que vivimos”, agregó Sedano a pesar de que el propio Suarez ya adelantó que la negociación paritaria se adelantó para fines de julio en lugar de septiembre precisamente por el impacto de la inflación.

“Esta gestión del Estado provincial ha venido desoyendo todas estas instancias de diálogo que nosotros nunca abandonamos, tanto en la paritaria salarial como en la no salarial. No nos olvidemos de la precarización, del Ítem Aula, no nos olvidemos que han dejado a un lado la infraestructura de las escuelas, no nos olvidemos de los celadores que están bajo la línea de indigencia. No nos olvidemos de nosotros mismos, que con dos pagos estamos bajo la línea de pobreza. Tenemos que avanzar con unidad en la lucha de los trabajadores”, expresaron durante el plenario.

En este marco, la secretaria general del SUTE explicó que “el paro viene impulsado por todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Es un paro que se ha generado desde las escuelas”. Sedano señaló que esta medida se empezó a construir desde mayo, cuando se dio a conocer que los establecimientos educativos no tenían sillas para continuar con las clases, con cada una de las movilizaciones que se llevaron adelante desde el gremio, con las jornadas de visibilización y la marcha de las antorchas a la que asistieron miles de docentes y celadores.

Las medidas de fuerza continuarán durante toda la semana con caravanazos que tendrán lugar hasta el viernes. Además, el 9 de julio se hará un Festival por la Escuela Pública. “Les pedimos a todos los mendocinos que se solidaricen con los docentes y los celadores, que nos acompañen, ellos saben lo que estamos pasando nosotros, porque no solo defendemos nuestros salarios, sino también las condiciones escolares de todos nuestros estudiantes”, cerró Sedano.

Fuente: prensa SUTE