El subsidio de Milei, clave en la intervención estatal a los bomberos de Guaymallén

bomberos voluntarios guaymallen Una funcionaria de la Municipalidad de Guaymallén administra los Bomberos Voluntarios provisoriamente.

Por qué una intervención a los bomberos para cobrar el subsidio

Según señalaron desde el municipio a Diario UNO, la Comisión Directiva de la asociación renunció el pasado 22 de diciembre por lo que la coadministración dejó de funcionar de hecho.

Sin embargo, formalmente la situación era otra, lo que impidió a los Bomberos Voluntarios de Guaymallén hacerse del subsidio.

Decretada la intervención plena, con absoluta autoridad a Elías, la entidad podrá recibir los fondos nacionales y rendirlos correctamente.

Casi $100 millones para cada asociación de bomberos

El subsidio fue anunciado a fines de enero, en medio de los incendios forestales que aquejaban a la Patagonia.

La resolución del Ministerio de Seguridad manda que cada una de las asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado recibirá $94.924.971,75 para la adquisición de equipamiento, materiales, vestuario y otros insumos que permitan mantener en óptimas condiciones la capacidad de respuesta ante incendios y emergencias.

incendios en la patagonia Foto: Noticias Argentinas

La intervención a los bomberos voluntarios

La intervención llegó a partir de denuncias de socios, bomberos y aspirantes por irregularidades económicas y administrativas. Además, durante la investigación se sumaron acusaciones de hostigamiento sistemático contra socios disidentes.

Con el fin de ordenar la entidad y ante el riesgo de desaparición de la misma, el gobernador Alfredo Cornejo dispuso la coadministración estatal.

“En lo operativo las irregularidades ya fueron resueltas, pero todavía no podemos terminar los balances atrasados y seguimos recopilando información en lo administrativo para poder presentar todo como corresponde. De ahí la necesidad de continuar con la intervención”, explicó Ignacio Conte, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Guaymallén, que sigue de cerca el proceso de regularización.

La intervención plena decretada este mes tiene un plazo de 6 meses, aunque desde la organización entienden es posible que se logren depurar los padrones antes del vencimiento del mismo y llamar pronto a elecciones para que los Bomberos Voluntarios puedan volver a autoadministrarse.