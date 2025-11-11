El Senado avaló un proyecto para que los condenados por delitos sexuales no trabajen con chicos

Mercedes Derrache La senadora del PJ Mercedes Derrache. Senado de Mendoza

Vacío de control en ambientes frecuentados por menores

La propuesta surgió a raíz de casos recientes que pusieron en evidencia vacíos en los mecanismos de control. Entre ellos, el de un entrenador de hockey del Este provincial que volvió a trabajar en un club pese a tener una condena por abuso sexual; el de un profesor del club Godoy Cruz sentenciado a ocho años de prisión, y el de un instructor de artes marciales de Luján de Cuyo. Entre los fundamentos del proyecto se destacaron también antecedentes en instituciones religiosas, como el caso de un pastor condenado en San Martín.

Frente a estos hechos, el proyecto plantea que todas las instituciones deportivas, culturales, educativas o religiosas deberán exigir el certificado de antecedentes penales antes de contratar o designar personas que trabajen con menores, incluso si las condenas no implican prisión efectiva.

Qué ley modifica el nuevo proyecto

La propuesta de Dere la Ley 6.457, incorporando la obligatoriedad del certificado de antecedentes para quienes desempeñen tareas con contacto directo con menores, y también introduce cambios en la Ley Provincial 9.139 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, extendiendo esta obligación a asociaciones civiles, fundaciones e instituciones privadas.

Además, la iniciativa adhiere a la Ley Nacional 27.709, conocida como “Ley Lucio”, y establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y prevención de la violencia para funcionarios públicos, autoridades institucionales y directivos de organizaciones que trabajen con menores o reciban fondos provinciales.

Cómo se coordinará con municipios

Si el proyecto se convierte en ley, se instruirá al ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE a revisar su normativa de contrataciones, de modo que ninguna persona con antecedentes por delitos sexuales o de violencia de género pueda desempeñar tareas en ámbitos donde haya menores.

Asimismo, prevé que la autoridad de aplicación pueda firmar convenios con los municipios para fortalecer los mecanismos de control y verificación del cumplimiento de la ley.