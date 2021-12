El rechazo al presupuesto nacional dejó en peligro una serie de obras públicas para Mendoza

presupuesto 2022 martin guzman.jpg

En el recinto el diputado de Juntos por el Cambio Julio Cobos había afirmado que la pauta de gastos discriminaba a la provincia: “Aporta un 4 por ciento de su economía y recibirá el 2,2 por ciento, un 47% menos que la media nacional”.

El ministro de Obras, Gabriel Katopodis, cuando fue a defender el proyecto de Presupuesto 2022 a Comisiones, había dicho que la obra pública aumentaría 78 por ciento el año que viene y que ese crecimiento iba a ser la palanca de recuperación del país.

Más de 12 mil millones para obras públicas

La Nación tenía previsto para el 2022 entregar a Mendoza 12.068 millones de pesos para obras públicas. Desde la administración de Alberto Fernández aseguraron que la provincia no iba a ser castigada en el presupuesto, por el contrario, esa pauta la ubicaba en el quinto lugar del reparto de fondos. Quizá la fórmula aplicada por Martín Guzmán haya sido por el Producto Bruto Geográfico de la provincia. O se trató de una deducción del monto calculado de proyectos presentados por Mendoza. Lo cierto es que ni legisladores nacionales oficialistas ni opositores conocen cómo se llegó al cálculo de esos fondos. Mendoza iba a recibir un 6 por ciento más que el resto de los distritos que tenían pautado un 36 por ciento, es decir, para la provincia sería el 42 por ciento de los fondos para infraestructura. El doble de presupuesto para obras públicas que estaba pautado para San Juan. Pero si se analiza por cantidad de habitantes iba a recibir 30 por ciento menos de dinero. Los sanjuaninos perciben 8 mil per cápita y Mendoza 6 mil por habitante.

Por caso, el ex ministro de Hacienda y recién asumido Diputado Nacional, Lisandro Nieri, dijo que “Mendoza siempre está absolutamente relegada desde que asumió Fernández. Por mendocino hemos recibido de Fernández 8 mil pesos, cuando un riojano recibió 66 mil y el promedio país es de 17 mil pesos. Ahí surgen los 18 mil millones que Mendoza está reclamando y que derivará en una demanda judicial. Un presupuesto real colaboraría en que las partidas estén asignadas, y no sujetas a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete”

Siguiendo con el análisis de los recursos para obra pública, Nieri dijo a radio Nihuil, que en materia de obra pública la distribución de recursos es según el color político de cada una de las juridiscciones. Y para ejemplificar su afirmación sostuvo que “la ruta que une Mendoza con San Juan, el 95 por ciento del presupuesto estaba destinado a la provincia vecina”. Opinó, como todo el arco opositor, que el presupuesto que no se aprobó en la Cámara de Diputados no era real. Contemplaba una inflación de 33 por ciento cuando el Banco Central hace tres meses hablaba para el 2022 de una inflación del 42 por ciento y hoy del del 53 por ciento. Analizó que el teórico aumento para obras públicas del 42 por ciento que iba a recibir Mendoza era ficticio. “Tendrían que haber presupuestado 52 por ciento para mantener las obras. Ese déficit el gobierno nacional pensaba financiarlo con más emisión” aseguró Nieri

La diputada nacional del Frente de Todos Liliana Paponet, al defender el rechazado Presupuesto Nacional en el recinto había dicho que los objetivos del gobierno era elevar las erogaciones en infraestructura y bienes durables del 1,1 por ciento del PBI en 2019 al 2,4 por ciento en el 2022. Cifras que ahora están en duda.

El Ministro de Planificación e Infraestructura Pública de la provincia, Mario Isgró, admitió a Diario UNO desconocer el monto total de los fondos nacionales que estaban presupuestados para Mendoza para el 2022. Dijo que hubiese sido bueno conocer de antemano la cifra para poder planificar junto con las cámaras de la construcción qué impacto en obras tendría la provincia, cuáles haría Nación y cuáles en conjunto. “Porque en definitiva las empresas y los operarios esperan hacer obras para impulsar el sector y dar más trabajo, tenga la financiación que tenga”.

Sobre los 12.068 millones presupuestados para Mendoza, que ahora no se sabrá si efectivamente llegarán a la provincia, Isgró dijo que si se pudiera disponer de más fondos para obras sería mejor ya que hay muchas obras para ejecutar. “El gobierno nacional tiene la responsabilidad de distribuir federalmente las obras”, remarcó el ministro de Obras.

“Mendoza cumplió en presentar los proyectos a Nación. Tenemos iniciativas en los ministerios de Obras, Hábitat y Territorialidad, del Interior, Educación y Desarrollo Social. Muchos proyectos se podrían haber empezado este año” afirmó el ministro Isgró

¿Qué pasó con los casi 9 mil millones de pesos previstos por la Nación en el 2021 para Mendoza?

En el Presupuesto Nacional 2021, a Mendoza se le destinó una inversión de 8.882, 72 millones de pesos. Según el Gobierno Nacional esto significó un 116 por ciento más que en 2019. Los fondos fueron destinados al desarrollo de obras hídricas, viales, agua potable y saneamiento y del Plan Argentina Hace.

El Ministro de Infraestructura, Mario Isgró, explicó que los fondos nacionales no llegan de forma directa al gobierno provincial. Sino a través de las distintas obras que financia el Gobierno Nacional.

AYSAM licitó y realizó obras de agua y cloaca con fondos del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento). Por nombras algunas se cuenta el Acueducto Estrada-Elpidio González en Guaymallén, el Colector central que va de Godoy Cruz a Las Heras, el Colector Norte de San Rafael o el Colector Colonia Segovia-Paramillo. Estas y otras obras recibieron mil millones de financiamiento. Y se espera que el Enohsa financie otros cuatro mil millones para el 2022 para trabajos que están en ejecución y otros licitados.

Otros fondos fueron destinados a rutas y obras viales. Desde la Dirección Nacional de Vialidad dijeron a Diario UNO que hubo inversiones por convenios con la participación de los municipios Luján de Cuyo, Guaymallén, San Martín, Maipú, Tunuyán, Lavalle, Las Heras y General Alvear por un total de 200 millones. La inversión en obras por las licitaciones de la obras: Variante Palmira, Malla 313, Malla 312, Ruta Nacional 40 Mendoza-San Juan, sumaron un total de 3600 millones. Más la inversión en obras menores por contratación a Vialidad Nacional por 100 millones. Es decir que desde Nación se destinaron 3.900 millones de pesos.

De los montos destinados a Vialidad Nacional y a obras de agua y saneamiento, Nación envió 4.900 millones a Mendoza. Pero se desconoce qué pasó con los otros 3.982 millones presupuestados. Quizá estén destinados a otras licitaciones, pero queda la duda si fue sólo un número dibujado en la pauta de gastos.

Desde el Gobierno provincial admiten que Mendoza no tiene un seguimiento conjunto con Nación para ver cuánto dinero va llegando efectivamente en obras.

Obras presupuestadas para el 2022 con final incierto

En el presupuesto presentado por Guzmán al Congreso y que no se aprobó estaban contempladas, entre otras, estas obras:

Ruta 40 Mendoza-San Juan

Sistema Cristo Redentor: obras de seguridad, autopista Ruta Nacional 7 en el tramo Ruta Nacional 40 con Aguas del Pizarro y ampliación del Centro de Frontera de Horcones

Tercer carril del Acceso Sur desde calle Paso a Azcuénaga

Reconstrucción de puentes y defensa hidráulicas en la Ruta Nacional 40 en Tunuyán.

El Jefe del Cuarto distrito de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, dijo a radio Nihuil, que las obras que están en marcha no se paralizarán, y que habrá una reasignación de partidas. Sin embargo, obras como el Tercer carril del Acceso Sur, afirmó que no están presupuestadas, cuando en realidad sí figuraban en el presupuesto nacional no aprobado. Amstutz no supo decir qué obras no se harán por falta de la pauta de gastos 2022. Seguramente será una decisión de fondo que tomará la administración central

Varios gobernadores se habían expresado en las redes para que los diputados debatieran y aprobaran el presupuesto y así garantizar la realización de obras públicas en sus provincias, comprometidas a los fondos estipulados en la ley de leyes. Pero ante el fracaso de la sesión del viernes, quizá varias obras proyectadas para Mendoza directamente no se hagan. La decisión discrecional será del gobierno nacional. Sin un presupuesto aprobado y reglado por el Congreso, permitirá al Gobierno Nacional demostrar que está a la altura y enviar los fondos con criterio federal a las provincias o beneficiar o discriminar a los distritos según el color político de cada administración. Lo que afectará para bien o para mal la mano de obra y el crecimiento económico.