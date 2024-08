El PRO Mendoza proclamó a sus autoridades y Macri envió felicitaciones a la nueva conducción

WhatsApp Image 2024-08-23 at 22.17.28.jpeg Gabriel Pradines, nuevo presidente del PRO encabezando el acto. En primera fila, Omar De Marchi, Esteban Allasino, Waldo Wolff, Álvaro Martínez y el intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo.

Además, llegaron saludos de miembros de la Cámara de Diputados de la Nación, como Alfredo de Angeli, María Eugenia Vidal, Darío Nieto y Martín Yeza; del presidente de la Juventud PRO Nacional, Emanuel Fernández; y del secretario General del PRO, Facundo Pérez Carletti.

Las palabras de Gabriel Pradines

"El 30 de junio le dimos un golpe fuerte al Gobierno provincial, desacreditando a una vicegobernadora sin rumbo, preocupada más por destruir el partido que por resolver los problemas de los mendocinos", afirmó Pradines.

WhatsApp Image 2024-08-23 at 22.17.30.jpeg De derecha a izquierda. Waldo Wolff junto a Esteban Allasino en la proclama de nuevas autoridades del PRO.

El líder del PRO Mendoza enumeró una serie de deficiencias en áreas clave como salud, educación, infraestructura y seguridad, destacando la falta de gestión efectiva por parte de la administración de Alfredo Cornejo. "El Gobierno de Mendoza no funciona. La salud no funciona, la educación no funciona, la seguridad no funciona", sentenció.

Pradines comparó directamente la administración de Luján de Cuyo con la de Guaymallén, poniendo en evidencia las fallas de la gestión radical en manos de Marcos Calvente, según sus palabras. "Vamos a la gestión de Luján de Cuyo y le pasamos el trapo a cualquier gestión radical", sentenció.

