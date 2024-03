El presidente de la Cámara Minera destacó desde Toronto el aire de cambio para la industria

Cornejo viajó junto a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. En Canadá los esperaban el CEO de Impulsa Mendoza SA, Emilio Guiñazú Fader, y el director de Minería, Jerónimo Shantal.

Jimena Latorre, Ministra de Energía - perforación de Aconcagua Energía (3).JPG La ministra Jimena Latorre viajó a Canadá junto al gobernador Alfredo Cornejo para participar de la feria minera más importante del mundo. Gentileza Prensa Gobierno Mendoza

Vientos de cambio a favor de la minería en Mendoza

El presidente de la CaMEM destacó que Cornejo y Latorre viajen a Toronto: "Es una señal muy positiva", dijo pero también puntualizó que "tiene que estar acompañada por hechos concretos como el avance de determinados proyectos que todavía Mendoza espera poder desarrollar".

Rodríguez espera expectante lo que el gobernador tenga para decir, especialmente durante el discurso que brindará en la tarde del lunes (a las 20 de nuestro país). A título personal, dijo a Diario UNO que cree que "es interesante y prometedor lo que estamos viendo: me parece que es un paso adelante el hecho de que ya Mendoza en los últimos años esté viniendo frecuentemente a esta feria, que es la más importante del mundo".

El dirigente analizó este camino como uno de "reconquista de la confianza del inversor". Esto después de que por la sanción de la ley 7.722 "Mendoza desapareciera del mapa minero mundial".

Va a costar, reconoce. Pero es clave "convencer a los inversores de que Mendoza realmente va a cambiar de rumbo y no va a seguir el mismo camino que los últimos casi 17 años que lleva la ley, en los que no han podido llegar inversiones mineras a Mendoza". O al menos no las suficientes.

Cornejo música COVIAR.jpg Alfredo Cornejo viajó a Canadá para participar de la feria minera.

"Este lento despertar con algunos proyectos de exploración ya aprobados son una gran y buena señal para el sector. Va a hacer falta profundizar un poco más y -repite- volver a reconquistar a esos inversores que miran con recelo a nuestra provincia", opinó desde Canadá.

Lo positivo en este proceso, para Rodríguez, es que "las condiciones, tanto en la Nación como en la provincia, están cambiando favorablemente" y espera que aquello se vea reflejado como una señal en Toronto.

El Plan Pilares que Mendoza presentó ante inversores y replicará en Canadá

Durante el Foro de Inversiones y Negocios, Mendoza presentó el Plan Pilares, una especie de hoja de ruta para desarrollar el cobre, mineral estratégico para la transición energética mundial.

"Mendoza tiene el potencial, el conocimiento y el entorno ideal para el desarrollo de una minería moderna y sostenible como motor de desarrollo, y podría convertirse en uno de los principales productores del mineral más demandado,de cara al futuro, para la transición energética", dijeron desde Casa de Gobierno.

Pilares marca la hoja de ruta para una Mendoza que tiene todas las condiciones para posicionarse como jugador central en la transición energética, que necesita, mayoritariamente, de cobre.

El trabajo fue presentado por Osvaldo Urzúa, quien además de dirigir la consultora minera Karungen, es doctor en Política de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sussex, Reino Unido; MBA de Esade (España) e ingeniero industrial por la Universidad de Chile.

mineria cobre malargue.jpg Trabajos de exploración de cobre en Malargüe.

Se trata de un plan a largo plazo elaborado entre el sector público y privado: participaron además Impulsa Mendoza, la herramienta creada por el Gobierno de Mendoza para el desarrollo de la minería sustentable, la Universidad Nacional de Cuyo, el CEM y las empresas mendocinas Argenteo Mining y Tassaroli.

El trabajo hace hincapié en la demanda de minerales extraídos de forma “sostenible”. Y la provincia tiene capacidad para producir 500.000 toneladas cúbicas con solo 4 proyectos cupríferos y 1.500.000 toneladas cúbicas con 8 que podrían desarrollarse, según el estudio preliminar presentado en el foro.

"Son cinco pilares para llegar a que Mendoza sea un actor central. Primero, condiciones para impulsar inversiones para conocer y desarrollar el recurso y mantener continuidad operacional. Segundo, encadenamientos es decir, condiciones para disponer de proveedores y capital humano productivo y confiable e I+D+i pertinente. El pilar tres son condiciones para desarrollar una minería con baja huella hídrica y ecoambiental, que ayuda a enfrentar o ser resiliente al cambio climático y a recuperar y cuidar los ecosistemas; el cuarto es la infraestructura logística, conectividad, energía y comunicaciones, y el quinto, la gobernanza y vocación territorial, es decir, condiciones regulatorias y de control, sociopolíticas macro y de aceptación e integración social en los territorios que permite atraer inversiones”, explicó Urzúa.

Como mineral esencial para la energía limpia, su exploración y explotación se realizaría con una modalidad sostenible, que prevé un consumo estimado de agua bajo (0,8% en años con caudal normal), con recirculación y recuperación de 80% de esa agua y altos estándares internacionales. Esto, junto con una gobernanza colectiva y comprometida con la sociedad.

Además, se espera que con el impulso al cobre las inversiones solo en exploración y estudios de cuatro proyectos cupríferos lleguen a US$ 1.332 hasta 2050 y, en producción, a US$ 12.693, es decir, unos US$ 470 millones anuales en la provincia, con exportaciones de unos US$ 3.150 millones al año.

El desarrollo cuprífero, además, generará más de 2.000 puestos de empleo directo y casi 5.000 indirectos, junto con el trabajo de empresas y pymes de servicios.

La agenda de Alfredo Cornejo en Canadá

