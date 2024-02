Cornejo anunció una nueva meta: que se amplíe el aeropuerto de Mendoza en 2025

cornejo pulenta inversiones.jpg Alfredo Cornejo junto a Eduardo Pulenta en el 5º Foro de Inversiones y Negocios. Nicolás Rios.

Cornejo, a la pesca de inversiones

El gobernador pasó rápidamente por el Desayuno Real para irse al hotel Hilton, a donde lo esperaban empresarios de todo el país y del exterior.

Con él llegaron el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Alberto Pazo; los ministros Víctor Fayad, Natalio Mema, Rodolfo Vargas Arizu y Mercedes Rus; además de la gerenta de Promendoza Patricia Giménez, los legisladores nacionales Pamela Verasay y Lisandro Nieri; y los provinciales, Andrés Lombardi y Martín Kerchner.

Cornejo le habló directamente al empresariado, le mostró las ventajas de invertir en Mendoza y destacó la política económica que está intentando desarrollar el gobierno de Javier Milei.

"El mundo requiere energía, alimentos, minerales y a todos ellos los tenemos en Mendoza. Para todos ya tenemos capital y empresas que los están haciendo, además de recurso humano capacitado", dijo.

hebe casado alfredo cornejo.jpg La vicegobernadora Hebe Casado también acompañó a Alfredo Cornejo en el encuentro de empresarios organizado por el CEM.

"Necesitamos inversiones", repitió varias veces y resaltó que en Mendoza "no es mala palabra la inversión extranjera". Por el contrario, en la provincia hay clima para ello, dijo, dándole respaldo a aquellos que estén interesados.

"Si cambia la macro como demanda el pueblo argentino y como el gobierno está orientado a hacerlo, estoy seguro que Mendoza crecerá más y será un lugar muy atractivo para inversores nacionales, internacionales y locales", dijo.

Sí a la minería

"Queremos hacer minería sustentable", dijo Cornejo. "El mundo necesita algunos minerales en particular para cuidar el ambiente. El mundo necesita el cobre y en Mendoza hay de a montones", ejemplificó.

Y volvió a hacer hincapié en ello: "Necesitamos cobre para cuidar el ambiente en esta transición energética" y en ese sentido aseguró que, "con una ley muy restrictiva pero que estamos dispuestos a cumplir, Mendoza está avanzando". Y aseguró que "el 80% de cobre se saca en el mundo con reglas prohibitivas como las de Mendoza" por lo que, para Cornejo, "no hacen falta cambios en materia legislativa hoy". Lo que necesitamos, dijo, son los inversores.

La Argentina de Milei decidida a cambiar

Sin nombrarlo puntualmente, Alfredo Cornejo tiró varios elogios para Javier Milei, o al menos para su política económica.

La reducción del "déficit fiscal es condición sine qua non y no hay que dar marcha atrás", dijo; aunque advirtió que no es suficiente. Que la Argentina, para crecer, necesita "no solo que no haya déficit, sino también reformas estructurales que requieren pasar por el Congreso y ser aprobadas por amplia mayoría para darle certidumbre al país acerca del espacio laboral, de la relación fiscal entre las provincias y la nación, y de temas impositivos".

"Las reformas requieren altos consensos para que la Argentina no vuelva atrás", dijo.

"La Nación tiene un gran desafío por delante y nosotros queremos apoyar ese camino porque lo necesitamos", puntualizó. Y es que, como ya lo ha dicho en otras oportunidades, "las pocas veces que ha habido superávit comercial, Mendoza ha crecido. Y cuando ha habido retraso cambiario, la economía mendocina se ha visto afectada".

Al empresariado le dijo: "Es muy digno emprender y a eso tenemos que transmitirlo en todos lados y todo el tiempo. Para más trabajo, necesitamos más empresas. Y para eso, más inversión y, a su vez, para eso, más condiciones. Sin un orden macro, Mendoza queda en los mismos lugares más allá del esfuerzo fiscal que se haga. Por eso estoy tan esperanzado en este proceso".

En ese sentido, Cornejo aseguró que ve "bien encaminados" instrumentos que dependen exclusivamente de la Nación como acuerdos de libre comercio o la no emisión para cubrir el déficit".