El funcionario Majul y el piquetero liberado se desafiaron cara a cara por los cortes de calles

Durante el programa, el líder político afirmó que hubo graves incumplimientos a sus garantías constitucionales durante el tiempo que pasó entre la estación de tránsito y la cárcel de San Felipe: "No estuvieron garantizados todos mis derechos, el proceso estuvo viciado y por eso la jueza entendió que había que liberarme. Por ejemplo, el viernes, con 72 horas de aprehendido en un calabozo, nos enteramos de todas las notificaciones que teníamos de parte de la fiscalía, de las imputaciones que nos estaban haciendo, y de que por eso íbamos a ser enviados al penal", marcó el recientemente liberado.

Majul respondió que en el Ministerio de Seguridad no les consta que los detenidos, efectivamente, hayan sido notificados de forma correcta, pero que "cree" que sí, y agregó: "Estábamos charlando con Martín y nos enteramos de que había una orden de detención. Teníamos novedad de que sí habían sido notificados, pero en todo caso, algo a responder por los fiscales que intervinieron en cada causa. Tendrían que pedirles a ellos que les muestren el expediente. Nosotros somos un auxiliar de la Justicia, nos piden una orden de detención y tenemos que cumplir con eso, nada más", apuntó.

"Hubo gente que se quería ir de la marcha y no la dejaban; lo vimos todos"

“Hay un montón de gente que se quiere ir de las marchas y no los dejan. Hemos visto que los organizadores se ponen adelante de las personas, que otros se ubican atrás, y que no les permiten irse ”, denunció Majul, sentado junto al hombre de la izquierda mendocina. El aludido lo desmintió por completo, pero no es la primera vez que se habla del tema, tanto en movilizaciones locales como en otras nacionales.

Según el maipucino, el hecho descripto se dio durante el mismo corte de calles en el que se llevaron detenido a Rodríguez, en la segunda movilización de la semana pasada, el martes 14. “Lo que nosotros vimos ese día fue que, miembros a los que se les hacía tarde, o querían marcharse porque tienen hijos chicos, no los dejaban. Y no es algo que estemos inventando; lo vimos todos. Había periodistas que también presenciaron todo”, recalcó.

Además, agregó que pudo verse una discusión entre los manifestantes y que los que conducían la columna de personas les decían "no, no, por favor, vuelvan a la marcha". A su lado, quien también es funcionario en la comuna de Guaymallén dijo que lo que estaba oyendo no era cierto, y que cualquier persona que acuda a una concentración como estas, podrá ver que "al pasar las horas se desinflan, porque la gente tiene que hacer cosas, o ir a buscar a sus hijos, o lo que sea. Así que no, nadie se queda allí por obligación de otros".

De ser cierta la acusación, le restaría parte del componente -en teoría- genuino que tienen esas expresiones populares. Aunque no es lo único, ya que a esos señalamientos se les suma el debate por los "diezmos" que algunos beneficiaros de planes afirman estar obligados a pagar a sus referentes. Sumas de dinero que debe volver a las cajas de las organizaciones políticas.

Aunque en la provincia no se ha hablado de que el Polo Obrero -donde milita Rodríguez- haga eso, sí han admitido, ellos mismos, que hay donaciones supuestamente voluntarias de plata: "No podría decir cuánto es lo que entra, porque es fluctuante: todos los meses va cambiando. En ocasiones hay un compañero que no tiene nada para poner y entonces no pone, no tengo ese número en la cabeza", argumentó el líder piquetero.

"A esos ingresos los usamos para todo aquello de lo que no se encarga el Estado, como comprar comida, equipar los comedores, etcétera, dijo Rodríguez. Cuando se le preguntó por las rendiciones de esas cifras, dijo que se hacen puertas adentro de la organización, pero no para afuera porque "nunca lo habían pedido".

El reclamo por la "doble vara"

Lo que algunos movimientos sociales y políticos le vienen señalando al Gobierno y la Justicia de Mendoza es que hay una aplicación ambigua del Código Penal, y que en el último año sólo se han llevado detenidos a dirigentes sindicales (como Roberto Macho) o de estos grupos militantes, (el caso del propio Rodríguez y de Lorena Torres). Dijeron que nunca pesan tanto los antecedentes para otros individuos que hacen prácticamente lo mismo.

"Hay animosidad de aplicar con criterios distintos el artículos 194. Acá ha habido reiterados cortes de otras fuerzas, e incluso con presencia del ex gobernador Alfredo Cornejo, en aquellos cortes y movilizaciones de 2020, y se interrumpió la circulación en el centro. Nunca, ni la fiscalía, ni mucho menos Majul, aplicaron la ley contra esas personas, dijo el militante del Polo.

El funcionario retrucó que hay veces en las que lo que se aplica es el Código de Convivencia y que, cuando hay marchas que son culturales o institucionales (puso el ejemplo de la movilización que habría este viernes por el Día de la Memoria), sí está permitido hacerlas "porque el Gobierno las conoce de antemano, y sabe por dónde van a ir y cuánto tiempo van a durar".

Por último, el funcionario marcó que no es cierto que no se haya identificado a nadie en otras expresiones que marcharon por las calles. Entre otras cosas, puntualizó que durante el mundial identificaron a muchas de las personas que estuvieron paralizando las distintas arterias, y no sólo festejando, sino -en algunos casos- generando disturbios. "Y también hubo detenidos, por eso aseguro que no hay una doble vara".

Ahora, resta ver qué ocurrirá en las próximas horas, porque se sabe que habrá una caravana por el 24 de marzo y el propio Martín Rodríguez anticipó que los tendrá movilizándose como siempre y que él estará ahí. Aseguró que la jueza de Garantías que lo liberó (Mirna Montaldi) no le advirtió si lo pueden detener o no. De cualquier modo, estaría encuadrada en las expresiones institucionales y previstas de las que habló Majul, con lo cual este viernes la izquierda podría volver a ganar el centro mendocino y, esta vez sí, terminar su desconcentración sin tener problemas con la policía.

