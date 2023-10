El peronismo mendocino festejó el Día de la Lealtad con mensajes en redes y actos departamentales

►TE PUEDE INTERESAR: Massa respondió al planteo judicial que impulsa Suarez por cambios en Ganancias: "No es discutible"

17-10-2023_militantes_de_diferentes_espacios_que.jpg En Buenos Aires hubo una convocatoria masiva por el Día de la Lealtad Peronista.

Por qué se conmemora el 17 de octubre el Día de la Lealtad Peronista

El 17 de octubre de 1945, conocido como el Día de la Lealtad peronista, se produjo una movilización popular multitudinaria en rescate del entonces coronel del Ejército y secretario de Trabajo y Previsión Juan Domingo Perón.

Fue una acción protagonizada por cientos de miles de obreros de los barrios fabriles del sur de ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que colmaron la Plaza de Mayo.

Desde entonces, en la historia del movimiento nacional justicialista, se conmemora el 17 de octubre como una fecha clave de la liturgia partidaria.

La referente kirchnerista y senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, expresó: “Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa Patria la unidad de todos los argentinos. Feliz Día de la Lealtad Peronista compañeros y compañeras! Siempre leales y con nuestras banderas en alto para construir la Argentina que soñamos".

El reelecto intendente de Maipú, Matías Stevanato, señaló por su parte: "En este día ratificamos la lealtad con los intereses de todo el pueblo argentino, siempre priorizando la unidad y el futuro de nuestra querida Patria. Este valor se construye todos los días trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos".

También se manifestó la diputada nacional Marisa Uceda, quien está cerca de concluir su mandato y no logró entrar a la cámara baja mendocina por los malos resultados del peronismo en Mendoza: "Muchas veces me dijeron que ese pueblo por el que yo sacrificaba mis horas de día y de noche, habría de traicionarme. Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo traiciona. JDP. ¡Siempre leales al pueblo y a Perón".

El intendente de Tunuyán y candidato a diputado nacional en primer término, Martín Aveiro, indicó: "Día de la Lealtad Peronista. Únanse!! Sean más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa Patria. La unidad de todos los argentinos".

