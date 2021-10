El peronismo le reclama al Gobierno que solucione los problemas de la OSEP

Y agregó: “Esta situación lamentable no es fruto de la pandemia como dice el gobernador Suarez, sino que es de una mala gestión que se ha venido llevando adelante desde el 2016: gastos que no fueron imputados y desde el 2019 el Tribunal de Cuentas viene alertando de esta situación sin haberse llevado a cabo ninguna medida al respecto. Nos queda claro que Suarez miente y que la obra social más grande de la provincia no nos cuida”.

Velia Bustos, una jubilada de San Rafael, contó que el 1 de octubre cortaron todas las prestaciones durante 15 días. “Creemos que la parte más sensible de la obra social, aparte de las personas con discapacidad y planes especiales, somos los jubilados. Y no queremos estar a esta altura de nuestras vidas sin servicio de salud. ¿Por qué nos dejan sin salud? ¿Por qué les niegan los servicios a los discapacitados? ¿Por qué los jubilados no tenemos ningún beneficio por haber llegado a más de 30 años de servicio? Pedimos una auditoría externa en forma urgente”, expuso la afiliada.

Además, una mamá de un menor con discapacidad, también llevó su reclamo a la Legislatura. “Lamentablemente tenemos que decir que esta obra social nos viene abandonando hace mucho tiempo, ahora ha llegado un momento de inflexión. En el caso de las personas con discapacidad, cuando una prestación no se otorga en el momento que corresponde, muchas veces las complicaciones se hacen mucho más graves y son económicamente perjudiciales para la obra social”, sostuvo.

Aunque los legisladores oficialistas estaban al tanto de la reunión, ninguno participó de la comisión para escuchar de primera mano lo que viven los afiliados a OSEP a diario.

La situación financiera de la Obra Social de los Empleados Públicos, OSEP, no sólo se metió en la campaña electoral para las próximas elecciones 2021, sino que revierte una gravedad tal, que la semana pasada, el mismo gobernador Rodolfo Suarez admitió que iba a ser necesario "una intervención del Estado" que es sinónimo de un salvataje que diagrama el Gobierno para socorrerla. Si bien no se sabe de cuánto es el rojo en las cuentas de la obra social, el ministerio de Hacienda ya le destinó $200 millones en el Presupuesto 2022, y además diagrama una ayuda extra.

El mismo gobernador Rodolfo Suarez salió a admitir que la situación financiera es preocupante, pero lo justificó por los costos que hubo que cubrir por el impacto de la pandemia en una obra social que tiene más de 400.000 afiliados.

“A raíz de los enormes gastos que tuvo durante la pandemia con una cobertura de excelencia, comenzaremos a ordenar las cuentas debido a la baja de casos. No queremos subir el aporte de los empleados ni bajar la calidad de las prestaciones, el Estado va a intervenir y eso lo hará con una buena administración y austeridad”, afirmó Suarez días atrás.

Según enumeraron desde el PJ los problemas planteados fueron: