Un ciberataque masivo permitió el robo de 56 millones de datos y perjudicó a la DGE y a OSEP

clínica odontológica osep 3.jpg Desde la OSEP confirmaron que el ciberataque que sufrió la obra social se robó datos filiatorios. Foto: archivo

Los pesquisas mendocinos, seguramente como están haciendo también en la Nación y en otras provincias, están tratando de identificar él o los IP desde donde partieron los robos de datos, aunque saben por experiencias anteriores que cuando se producen este tipo de megahackeos los atacantes no usan un sólo IP sino que se mueven con IP variables.

Quién se adjudicó el ciberataque y a qué organismos afectó

El presunto autor del ciberataque, autodenominado Chronus Team, había anticipado una acción coordinada contra la infraestructura digital del país y, a fines de marzo, comenzó a liberar la información robada tras cumplirse su ultimátum.

Según publicó el sitio Segu.info, especializado en temas de Seguridad de la Información, el pasado 28 de marzo ese grupo ejecutó sus amenazas y publicó "un archivo con 56 millones de datos que contienen URL, email y contraseñas de millones de usuarios infectados por infostelers", aseguró la publicación.

Se detalló que al publicarse las URL completas, eso permitió identificar los dominios y, de esta manera acceder a millones de cuentas válidas en empresas, bancos, billeteras, sitios gubernamentales y mucho más.

Rosario acosaba por mail.jpg Especialistas explicaron que el ciberataque se basó en el robo de datos, de URL y de mails, con contraseñas débiles. Foto: archivo

Allí se explica que un infostealer es un tipo de malware diseñado específicamente para robar información sensible de un dispositivo infectado. Este software malicioso puede capturar datos como credenciales de inicio de sesión, información bancaria, datos personales y cualquier otra información que el usuario ingrese a la computadora o dispositivo móvil.

Un especialista consultado por Diario UNO sumó además que el robo de datos pudo avanzar sobre "claves débiles de esos sistemas informáticos que no tienen doble chequeo por ejemplo. Uno de los grandes problemas es que hay mucha gente que usa las mismas claves para todo y eso los hace más vulnerables", remarcó.

En el listado que trascendió de los organismos afectados figuran:

Organismos de Gobierno y Justicia

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca

Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires

Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE)

Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina (SIMES)

Ministerio de Seguridad de Salta

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación

Sector financiero y privado

Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Río Uruguay Seguro

Fuerzas de Seguridad

Policía de Córdoba

Policía de Entre Ríos

Policía de Santiago del Estero

Policía de Tucumán

Policía de Misiones

Gendarmería Nacional Argentina

Salud pública y obras sociales

Ministerio de Salud de Neuquén

Ministerio de Salud de Misiones

Ministerio de Salud de Buenos Aires

Ministerio de Salud de AR (análisis clínicos)

Salud Federal Salta (SAFESA)

OSEP Mendoza

IOMA

Agencia Nacional de Discapacidad

Otros organismos públicos

Dirección General de Bomberos de Misiones

Consejo General de Educación de Entre Ríos

Ministerio de Educación de AR

Ministerio de Educación de Jujuy

Ministerio de Educación de Chubut

ReNPE (Relevamiento Nacional de Personal Educativo)

Otros sistemas / registros

Sistema Federal de Medidas de Seguridad y Alojamientos (SIMES)

Qué daños provocó en los sistemas de OSEP y la DGE

Luego de que se confirmara el ciberataque masivo, Diario UNO buscó saber cómo pudo perjudicar ese robo de datos tanto al servicio de la OSEP como al sistema de Gestión Educativa de la DGE.

osep Desde OSEP aseguraron que el ciberataque no afectó el funcionamiento de la obra social, ni la cobertura de farmacias, sino que avanzó con el robo de datos filiatorios. Foto: OSEP

En el caso de la Obra Social de los Empleados Públicos se limitaron a marcar que a pesar de que poseen controles de seguridad en su sistema informático, sufrieron el robo de "datos afiliatorios, lo cual hace que no se vean perjudicados los servicios médicos y de farmacia".

Y resaltaron que la obra social funciona de manera normal en todos sus servicios.

Sin embargo, en un comunicado que enviaron a sus afiliados se les pidió no responder a ningún pedido de claves o información personal. Y se les advirtió que podrían aparecer falsos gestores que contacten a afiliados para "actualizar el padrón", "renovar credenciales" o "confirmar datos" con el fin de hacer traspasos fraudulentos o vaciar cuentas bancarias.

En tanto que desde la DGE también marcaron que el ciberataque no provocó daños en la aplicación del GEI, sí robaron datos.

"Hasta que no se termine con un relevamiento del personal de Informática no podemos saber de qué cantidad de datos hablamos. Sí sabemos que son mails y notas por ejemplo. Por eso se ha enviado un comunicado preventivamente para que no respondan a ningún tipo de requerimiento de información", marcaron desde la DGE.