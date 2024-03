El peronismo anticipó que buscará dejar sin efecto el pago de las jubilaciones en dos cuotas

►TE PUEDE INTERESAR: ANSES jubilados: ¿Quiénes cobran el bono de $70.000 tras el aumento confirmado?

Germán Martínez.jpg Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria.

El tema del pago en cuotas de las jubilaciones se tratará en la comisión de Previsión y Seguridad Social

Esta comisión se activó a partir de la presión que ejerció la oposición, especialmente a través de la convocatoria a una sesión fallida por parte de Hacemos Coalición Federal.

El oficialismo cedió y aceptó constituir la comisión, otorgándole a la UCR la presidencia como premio por haber retaceado el quórum en el recinto.

Sin embargo, una vez que la comisión comenzó a funcionar y definió una hoja de ruta, el Gobierno se apuró en anunciar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, para impedir que fuera la oposición la que tomara la iniciativa y le marcara la cancha.

La primera medida del Gobierno fue anunciar la nueva fórmula que actualizará los haberes mensualmente en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la inflación, con una recomposición inicial de 12,5 puntos a pagar en abril y un empalme que recién se efectuará en julio.

De esta manera, los jubilados y pensionados recibirán en abril un aumento nominal del 27,74%, que se desglosa en el 12,5% referido y un 13,24% a cuenta de la movilidad de junio, que toma como referencia la inflación medida por el INDEC de febrero. En total, el aumento de abril supera el 27%.

Sin embargo, el miércoles se conoció la decisión del Gobierno de desdoblar el pago en dos cuotas. La primera fecha es la que ANSES utiliza en su calendario habitual de pagos de haberes.

Ese día los jubilados de la mínima percibirán 171,283,31 pesos, el mismo monto que en marzo, en tanto que los adicionales se saldarán en una fecha posterior a definir.

También se conoció que el bono de 70.000 pesos se reducirá ya que ningún jubilado de la mínima cobrará por encima de los 204.445 pesos.

En paralelo al inicio de la vigencia del decreto, Diputados seguirá trabajando en la comisión de Previsión Social en pos de una fórmula que sea superadora a la que implementó el Gobierno. El camino no estará exento de dificultades ya que para poder dictaminar necesita inexorablemente el aval de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Se trata de un detalle no menor, ya que ese cuerpo es presidido por José Luis Espert, quien hasta ahora se mostró firme en su postura de no acoplarse a Previsión Social en un plenario, ya que no piensa colaborar con una agenda que no sea estrictamente la que proponga el Gobierno de La Libertad Avanza.