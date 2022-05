El PD local criticó la inacción de los legisladores nacionales y llamó a "tomar las riendas"

La diputada provincial Mercedes Llano, explicó sumando a lo que expresó el comunicado, que "la política partidaria ha dejado en un estado de cuasi parálisis a los poderes del Estado". "El Congreso está lleno de presidenciables", dijo lamentando que no se enfocan en su verdadera tarea, que es responder al cargo para el cual han sido electos.

"Senadores y diputados hoy tienen la energía y las prioridades puestas en el 2023 y no en los problemas de los argentinos", señaló Llano, quien también trasladó ese escenario a Mendoza.

mercedes llano javier milei.jpg Mercedes Llano llevará la voz del PD de Mendoza en apoyo a Javier Milei para su candidatura presidencial.

"La Legislatura se ha transformado en una escribanía, el Poder Judicial está colonizado por el oficialismo. Incluso han declinado los casos de corrupción porque se investiga menos", indicó la diputada del PD.

"Legislamos todas las semanas pero solo se discute la agenda impulsada por el Ejecutivo", añadió Llano quien aseguró que ese temario va también a "contramano de las necesidades de la sociedad" y que incluso hay "comisiones paralizadas como la de Seguridad".

"El Congreso no trabaja", reza el comunicado del PD

"Cabe destacar que figuras de peso, que intentan mostrarse de cara al 2023, se diluyen por falta de mayorías y de consenso de las principales fuerzas", indicaron los demócratas en el comunicado haciendo referencia a diputados y senadores nacionales tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio.

"La crisis de poder visiblemente planteada en el partido gobernante, algo que quedó a la vista en el acto realizado (el sábado) por el presidente de la Nación, en terrenos de la UOCRA, y las internas en Juntos por el Cambio modifican la escena: el Congreso no trabaja, el Congreso se aleja de su tarea que es legislar para saciar las necesidades de un país inmerso en una fuerte crisis política, institucional y económica", afirmaron los gansos.

Y sumaron que "la ciudadanía preocupada por el duro golpe al bolsillo, aturdida por la 'desinformación' o sobreinformación de los medios de comunicación, transita sin rumbo, sin advertir que en su país los tres poderes están congelados. El hombre de a pie no reacciona. Detrás de este velo se fugan millones de pesos por mes en sostener un aparato estatal sobredimensionado, que desperdicia años de no gestionar, de no legislar, de no impartir Justicia".

"Si hay algo que no sobra es el tiempo. Alguien debe tomar las riendas: una nueva fuerza innovadora, arrolladora, esperanzadora. Lo que nos ofrecen es más de lo mismo, a través de la historia, en alta rotación, cada 4 años", dijeron en clara alusión a la aparición de Milei, que asoma como una tercera opción que busca meterse por el medio de la grieta.

El PD se reúne para reafirmar el apoyo a Milei

Roberto Ajo, presidente de la Junta Central de Gobierno del Partido Demócrata, convocó a la Junta Central de Gobierno para este martes a las 18.30. El encuentro se llevará a cabo en calle Sarmiento667 de la Ciudad de Mendoza, conforme a los artículos 20 y 26 de la Carta Orgánica.

Según informaron los demócratas, además de fijar el cronograma para renovar autoridades del partido, se analizará la convocatoria del PD nacional a la Convención Nacional de este sábado en Buenos Aires, en la que se terminará de respaldar la probable candidatura de Javier Milei a presidente en las elecciones 2023. En representación del Partido Demócrata de Mendoza irá Mercedes Llano.