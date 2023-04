El ex senador, que supo ser socio de Cambia Mendoza, ahora está decidido a competir por la gobernación solo, con su partido MasFe, el mismo que él preside y que lo llevó a ocupar una banca en el Senado.

héctor bonarrico.jpg El senador provincia, Héctor Bonarrico se lanza solo, con su partido MasFe.

"Fue una decisión que nos llevó mucho tiempo porque tuvimos una mala experiencia política dentro de un frente en el que nos defraudaron, porque acá se mezclan ideologías para ganar elecciones y después se sufren las consecuencias a la hora de gobernar. Si no, miremos lo que pasa en Juntos por el Cambio", comenzó diciendo el ahora precandidato a la gobernación.

"Vamos a competir por la gobernación porque Mendoza ha muerto en seguridad, en educación y en economía, tenemos una deuda impresionante. Por eso queremos resucitar a Mendoza por la situación en que se encuentra. No es posible que en esta provincia haya más pobreza que en otras del norte del país", definió Bonarrico.

Las sociedades políticas que tejió Bonarrico desde que debutó en política

Sin nombrar directamente a sus ex socios radicales y a los de Protectora, Bonarrico aludió a la experiencia política de su paso por el Senado que duró desde 2017 a 2021. Él fue senador provincial de la mano del partido Protectora, cuando se presentó José Luis Ramón como candidato a diputado nacional y quedó como tercera fuerza.

Pero más tarde se separó de Ramón y armó su propio monobloque. Luego hizo de aliado del oficialismo de Cambia Mendoza y votó varias de sus iniciativas, pero se terminó separando de ellos luego el escándalo del subsidio que le generó ser investigado por la Justicia.

Tadeo García Zalazar, Héctor Bonarrico y Ulpiano Suarez.jpg Héctor Bonarrico era un aliado de Cambia Mendoza hasta agosto del año pasado, momento en que él decidió diluir esa sociedad política, tras el escándalo que se generó con un subsidio de $18 millones que el Gobierno le iba a entregar a la fundación que él preside, pero que luego Rodolfo Suarez derogó.

A esa sociedad con el frente oficialista la diluyó él mismo en agosto del año pasado, cuando publicó una carta documento en la que informaba esa división partidaria y argumentaba que "no logramos que la honestidad, la transparencia y la dignidad sean pilares de la política. Por eso la gente escucha política y le da náuseas, y nosotros queremos cambiar eso".

Llevará a otros pastores y empresarios como precandidatos a intendentes

Según adelantó Bonarrico, en este nuevo armado político ya tiene definido quienes serán sus precandidatos a intendentes para competir en los 11 departamentos que elegirán a sus jefes comunales en las mismas elecciones provinciales. Es decir que no participará de las PASO en los departamentos que adelantaron elecciones para el 30 de abril: San Rafael, Tunuyán, San Carlos, Lavalle, Maipú, La Paz y Santa Rosa.

"Ya tenemos los nombres y hay varios exitosos pastores evangélicos, otros empresarios y cristianos de bien que están comprometidos con mantener una moralidad que nosotros no vimos en los espacios políticos que estuvimos antes. Vamos a esperar al 22 de abril para dar los nombres porque la política no tiene límites a la hora de generar mentiras, y no queremos que ensucien a nuestra gente", dijo escuetamente Bonarrico.