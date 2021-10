El palo de Fernández Sagasti a Cornejo y Latorre: "Que no nos tomen el pelo"

Según la senadora, las leyes tenían amplio consenso por lo que no se explica la decisión de Juntos por el Cambio.

"En la Ley de etiquetado hay mucho lobby de empresas de alimentos y de marcas gaseosas", adujó la senadora a El Siete.

Los palos a Alfredo Cornejo y a Jimena Latorre

Entre los diputados nacionales que no se hicieron presentes están Alfredo Cornejo y Jimena Latorre. Ambos adujeron que no llegaron por problemas en los vuelos y culparon al Frente de Todos por esta situación, pero desde el peronismo los acusaron de mentir.

"Por la unilateralidad e improvisación de Sergio Massa en la convocatoria y la falta de conectividad en la que el Frente de Todos dejo al interior del país, Alfredo Cornejo y yo no llegamos a tiempo de dar quórum", señaló Latorre en Twitter.

Al menos dos dirigentes del peronismo mendocino salieron a desmentirla y manifestaron que ambos radicales viajaron con ellos en la mañana por lo que sí llegaron.

"Estimada Jimena Latorre usted viajó en el mismo vuelo que yo AR 1401 que llego a Aeroparque a las 11 30. Tiempo suficiente para llegar al Congreso y dar Quórum. Hay una irresponsable actitud de los legisladores por Mendoza para con los trabajadores de Viña que debieron tratar la Ley", le respondió Jorge Tanús. Lo mismo hizo el síndico del Banco Nación Marcelo Costa.

Fernández Sagasti fue más allá y acusó a ambos dirigentes de Juntos por el Cambio de haber estado en el Congreso al momento de la sesión .

"Cornejo y Latorre dijeron que no llegaron por no tener movilidad, se sabía de esta sesión desde el viernes, cuando querés ir a trabajar te vas en auto, en colectivo, te buscás un avión, tuvieron tres días para llegar. Esos dos diputados estaban en la Cámara, no es que no estaban", manifestó Fernández Sagasti en declaraciones a El Siete.

La senadora nacional también señaló que el tema de los vuelos no es excusa ya que desde el viernes se sabía de la sesión

"Que no nos tomen el pelo, cuando quieren trabajar se buscan los medios. Si tuvieron la decisión politica de no bajar, es respetable pero que expliquen los motivos", adujo.