El pago por productividad es lo que puede destrabar la pelea entre anestesistas y Gobierno

Beguier comenzó diciendo que "lo que propone la ministra Ana María Nadal es una alternativa. Es una modalidad que está vigente y que es sumamente efectiva en otros ámbitos de la salud pública".

"El pago por productividad -siguió- es un modelo a analizar, que tendrá sus ventajas y desventajas desde el punto de vista económico. Es un modelo probable y que se puso en evaluación en la mesa de diálogo".

Sobre el pago por productividad

Enseguida admitió: "Se está evaluando. Hubo una muy buena predisposición por parte de la ministra y de su gabinete para establecer ahora modelos de prestaciones distintos a los que generó el conflicto, que es el sistema de locación de servicios".

"No queremos tensar la cuerda", dicen los anestesistas

El doctor Beguier fue consultado por el comunicado difundido el martes respecto a los riesgos que corre el sistema sanitario si se aplican sanciones a los anestesistas: "El espíritu del documento no es una advertencia ni un intento de tensar la cuerda como se ha planteado en algún medio de comunicación, en lo que para mí es una apreciación desafortunada".

"Lo que quisimos hacer fue solamente poner de manifiesto y visibilizar la preocupación que tenemos todos los anestesiólogos si hay una ejecución de la ley de emergencia porque se va a ver seriamente afectada la prestación del servicio tanto en el sector público como en privado"

Anestesistas.jpg Los anestesistas expresaron su preocupación ante las posibles sanciones administrativas y judiciales.

68 anestesistas notificados

El profesional especificó que "hasta ahora hay 68 personas notificadas de que tienen que volver a trabajar y que serían pasibles de sanciones tanto administrativas como judiciales. En ese sentido el horizonte no es alentador porque de esas 68, son 65 las que cumplen funciones no sólo en la esfera pública, sino también en la privada, que se verían inhibidas para ejercer como médicos, lisa y llanamente".

"Claramente esto nos preocupa -admitió- y por eso queremos transmitir nuestra problemática a la población. No implica que el anestesiólogo no va a ir a dar una prestación al sector privado, o no se va a presentar. Si pasa, será por una medida con relación al correlato que puede tener la vigencia de la ley, que es una decisión de la autoridad competente y que llevará, básicamente, a que el antestesiólogo no va a poder ejercer sus funciones porque va a tener la matrìcula inhibida".

"El anestesiólogo tiene que trabajar con el obstetra, con el traumatólogo, con el cirujano general, con el neurocirujano, el cirujano neonatólogo... Entonces, si hay sanciones, van a haber especialidades críticas en las que el impacto va a ser muy grande, como cirugía cardivascular, geriatría, pacientes oncológicos y otros. Eso significaría el final de cualquier acuerdo".

Beguier volvió sobre la productividad y dijo que "sí, por supuesto que acerca a las partes. Los autoconvocados nunca planteamos una postura de inflexibilidad y entendemos los argumentos de la desfinanciación esgrimidos por el Gobierno como las razones políticas. Por eso estamos haciendo una reingeniería de todos los puntos del conflicto".

Finalmente dijo que están esperando la convocatoria para este jueves a una nueva reunión de la mesa de diálogo y que quieren que se hagan los encuentros más seguido y no cada 30 días.

Y como una reflexión dijo Beguier: "Nosotros somos médicos, nos formamos en los hospitales públicos y somos parte de ellos y del Estado. Queremos volver a los hospitales que es nuestro ámbito de mayor competencia, queremos devolverle a la sociedad y al Estado todo lo que nos brindaron su momento. Hoy todos los médicos que prestan servicio en los hospitales tienen que contener una demanda infinita con recursos finitos. Sabemos que más del 50% de la población no tiene otra posibilidad que recurrir al sector público".

.