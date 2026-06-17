El oficialismo logró ganar algo de tiempo en el Senado, pero el escenario para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es cada vez más dramático. Tras horas de máxima tensión y negociaciones a contrarreloj en los pasillos del Palacio Legislativo, el gobierno y los bloques aliados acordaron posponer la sesión ordinaria prevista para este jueves.
El oficialismo logró postergar la sesión por Adorni pero la oposición unida roza los votos para removerlo
En una tensa reunión de Labor Parlamentaria, La Libertad Avanza consiguió estirar los plazos. El 25 se votará la interpelación del Jefe de Gabinete para el 2 de julio
La nueva fecha es el próximo 25 de junio, lo que le da un plazo de 7 días al Ejecutivo para definir el futuro del ministro coordinador, sobre quien pesa la sombra de una inminente moción de censura por el presunto enriquecimiento ilícito y sus polémicas declaraciones sobre ahorros no declarados.
La tregua es frágil y tiene gusto a ultimátum, según interpretaron El Cronista e Infobae. La postergación de la sesión -donde originalmente se iban a tratar pliegos judiciales y la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada- fue una estrategia de los bloques dialoguistas para "darle aire" al presidente Javier Milei y que tome la decisión de apartar a Adorni. De lo contrario, advierten, el jueves de la semana que viene avanzarían sin dudar junto al peronismo.
Proyecciones del rechazo y el apoyo a Adorni
De mantenerse el esquema actual, el 25 de junio se votará un proyecto impulsado por todo el arco opositor para interpelar formalmente a Adorni el 2 de julio, el mismo día en que el funcionario tiene agendado brindar su informe de gestión. Si sus explicaciones sobre el aumento patrimonial y el haber admitido que ahorró en negro medio millón de dólares no conforman, el Senado activará el mecanismo constitucional de la moción de censura para removerlo de su cargo.
La novedad que terminó de sacudir a la Casa Rosada fue la durísima postura del PRO, que decidió abandonar la protección silenciosa al funcionario para evitar quedar pegado al escándalo. El propio presidente de la bancada amarilla, Martín Goerling Lara, fue tajante este miércoles:
“Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo nuestro partido y lo expresó el ex presidente Mauricio Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión. Si se llega a esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción”.
Por su parte, el peronismo, liderado en la Cámara alta por José Mayans, ratificó que la suerte del Jefe de Gabinete está echada. “Nosotros pedimos la sesión con el jefe de Gabinete para la moción de censura porque es una persona que le mintió al pueblo argentino, que le mintió al país. Tiene todas las causales para su separación del cargo, para su destitución”, disparó Mayans, confirmando además que el interbloque analiza bajar al recinto de igual manera esta semana para dejar en evidencia la crisis política.
El panorama matemático en el Senado expone la total debilidad de La Libertad Avanza si decide sostener al funcionario a capa y espada. Para aprobar una moción de censura y destituir a un ministro se requiere de una mayoría absoluta de 37 miembros. Hoy, la oposición supera con holgura esa cifra:
- Justicialismo (Peronismo) 28 votos
- Unión Cívica Radical (UCR) 10
- Propuesta Republicana (PRO) 3
- Provincias Unidas 2
- Bloques Santacruceños 2
- Total potencia de votos de censura: 45
A pesar de que las principales espadas políticas del Gobierno en el Senado -como la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich- operaron intensamente para desactivar la bomba la presión de la UCR, el PRO y los bloques provinciales fue monolítica: aceptaron postergar la sesión, pero exigieron explicaciones independientes al informe de gestión.
En los pasillos de la Cámara Alta ya trazan paralelismos históricos recientes: recuerdan que el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindó su informe de gestión el 16 de abril de 2025 y apenas dos semanas después, el 29 de abril, debió someterse a una interpelación por el recordado caso Libra. Sin embargo, para los dialoguistas, el caso de Adorni reviste otra gravedad. En estricto off the record, un senador de la oposición dialoguista sentenció a los medios: "Adorni está terminado. La única decisión que tiene hoy el gobierno en sus manos es si su fin es rápido o se estira de manera agónica".