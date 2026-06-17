El oficialismo logró postergar la sesión por Adorni pero la oposición unida roza los votos para removerlo

manuel adorni Manuel Adorni está en problemas Foto: Noticias Argentinas

Proyecciones del rechazo y el apoyo a Adorni

De mantenerse el esquema actual, el 25 de junio se votará un proyecto impulsado por todo el arco opositor para interpelar formalmente a Adorni el 2 de julio, el mismo día en que el funcionario tiene agendado brindar su informe de gestión. Si sus explicaciones sobre el aumento patrimonial y el haber admitido que ahorró en negro medio millón de dólares no conforman, el Senado activará el mecanismo constitucional de la moción de censura para removerlo de su cargo.

La novedad que terminó de sacudir a la Casa Rosada fue la durísima postura del PRO, que decidió abandonar la protección silenciosa al funcionario para evitar quedar pegado al escándalo. El propio presidente de la bancada amarilla, Martín Goerling Lara, fue tajante este miércoles:

“Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo nuestro partido y lo expresó el ex presidente Mauricio Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión. Si se llega a esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción”.

Por su parte, el peronismo, liderado en la Cámara alta por José Mayans, ratificó que la suerte del Jefe de Gabinete está echada. “Nosotros pedimos la sesión con el jefe de Gabinete para la moción de censura porque es una persona que le mintió al pueblo argentino, que le mintió al país. Tiene todas las causales para su separación del cargo, para su destitución”, disparó Mayans, confirmando además que el interbloque analiza bajar al recinto de igual manera esta semana para dejar en evidencia la crisis política.

jose mayans Para José Mayans, la suerte de Manuel Adorni está echada.

El panorama matemático en el Senado expone la total debilidad de La Libertad Avanza si decide sostener al funcionario a capa y espada. Para aprobar una moción de censura y destituir a un ministro se requiere de una mayoría absoluta de 37 miembros. Hoy, la oposición supera con holgura esa cifra:

Justicialismo (Peronismo) 28 votos

Unión Cívica Radical (UCR) 10

Propuesta Republicana (PRO) 3

Provincias Unidas 2

Bloques Santacruceños 2

Total potencia de votos de censura: 45

A pesar de que las principales espadas políticas del Gobierno en el Senado -como la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich- operaron intensamente para desactivar la bomba la presión de la UCR, el PRO y los bloques provinciales fue monolítica: aceptaron postergar la sesión, pero exigieron explicaciones independientes al informe de gestión.

En los pasillos de la Cámara Alta ya trazan paralelismos históricos recientes: recuerdan que el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindó su informe de gestión el 16 de abril de 2025 y apenas dos semanas después, el 29 de abril, debió someterse a una interpelación por el recordado caso Libra. Sin embargo, para los dialoguistas, el caso de Adorni reviste otra gravedad. En estricto off the record, un senador de la oposición dialoguista sentenció a los medios: "Adorni está terminado. La única decisión que tiene hoy el gobierno en sus manos es si su fin es rápido o se estira de manera agónica".