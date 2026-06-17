El oficialismo busca sostener a Manuel Adorni y frenar la sesión en el Senado

Frente a este escenario, los legisladores libertarios consideran que habilitar la actividad parlamentaria en este contexto implica un serio riesgo político. Si la oposición logra agrupar los votos necesarios en el recinto, el oficialismo perdería el control de la agenda y se expondría al inicio formal de un proceso de destitución institucional.

Manuel Adorni congreso 2 El avance de un pedido de interpelación y eventual remoción contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El PRO califica la situación como insostenible y evalúa votar la remoción

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, manifestó públicamente que la permanencia del funcionario en el Poder Ejecutivo "no da para más" y afirmó que el debate por su situación está paralizando la gestión pública. El legislador misionero ratificó que su espacio no actúa como una oposición obstructiva, pero aclaró que existen límites institucionales claros que se han superado.

El jefe del bloque del PRO en el Senado advirtió que la permanencia de Manuel Adorni en el Poder Ejecutivo es insostenible. "Si se llega a esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción de Manuel Adorni", anticipó Goerling Lara, confirmando un giro determinante en la postura de la principal fuerza aliada del gobierno nacional, según publicaron medios porteños.

Mientras que la moción de censura constituye una fuerte declaración política que el Presidente puede optar por desoír, la remoción aprobada por una mayoría absoluta de 37 senadores tiene efectos jurídicos vinculantes y obliga al desplazamiento inmediato del jefe de Gabinete de sus funciones.

Negociaciones a contrarreloj entre la Casa Rosada y los gobernadores

Ante la inminencia de una votación adversa, diferentes ministros y secretarios del Poder Ejecutivo nacional comenzaron a enviar señales hacia el Congreso sobre una posible renuncia del funcionario para desactivar el conflicto. El ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, mantuvieron contactos informales con senadores de la oposición dialoguista para evaluar alternativas viables.

Desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del propio mandatario, Javier Milei, se intenta sostener políticamente al jefe de Gabinete, argumentando que su salida bajo presión legislativa afectaría la autoridad presidencial. Sin embargo, los operadores de la Casa Rosada admiten que el desgaste es diario y repercute negativamente en las negociaciones de otros proyectos clave, como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La decisión final sobre la apertura del recinto dependerá del éxito de las conversaciones informales que el oficialismo mantiene con los representantes provinciales. Si los gobernadores deciden retirar el quórum a sus senadores, la sesión naufragará; de lo contrario, el proceso contra el jefe de Gabinete seguirá su curso institucional.