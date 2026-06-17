Las redes sociales suelen ser el escenario de discusiones eternas entre los fanáticos del fútbol mundial. Un usuario de X (anteriormente Twitter), conocido por su fanatismo hacia el delantero portugués Cristiano Ronaldo, publicó una imagen para burlarse directamente de la carrera de Lionel Messi.
Tuiteó una burla contra Messi, y se tuvo que comer sus palabras a los minutos: "Él nunca..."
lUn fanático de Cristiano Ronaldo se burló de Lionel Messi, pero el delantero respondió de inmediato en la cancha con una actuación histórica
El posteo del aficionado aseguraba que el capitán de la Selección argentina y el arquero mexicano Guillermo Ochoa compartían un récord negativo. La publicación afirmaba de manera irónica que ambos futbolistas eran los únicos en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo con un registro de cero tripletes.
"Lionel Messi y Guillermo Ochoa son los únicos dos jugadores en la historia en jugar 6 Copas del Mundo y anotar 0 tripletes", escribió el fanático de CR7.
La burla ocurrió justo en la previa del debut de la Albiceleste en el Mundial 2026. El autor del polémico mensaje no imaginó la velocidad con la que sus palabras perderían sentido debido al rendimiento del astro rosarino en el campo de juego.
El desquite de Lionel Messi en el debut
Pocos minutos después de la publicación del tuit, el conjunto sudamericano enfrentó a su par de Argelia. Lionel Messi completó una actuación brillante y acalló de forma definitiva los cuestionamientos de sus detractores en la plataforma Twitter.
El referente de la Selección argentina anotó un hat trick espectacular durante el encuentro frente al combinado africano. Los tres goles del capitán sirvieron para destrozar el dato falso que circulaba en internet antes del pitazo inicial.
El partido del Mundial 2026 terminó con una victoria contundente gracias a la eficacia del diez. Aquel polémico posteo en las redes sociales recibió de forma inmediata 9 mil respuestas y acumuló más de 79 mil likes antes de quedar en el olvido por el error del fanático.