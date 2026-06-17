Tuiteó una burla contra Messi, y se tuvo que comer sus palabras a los minutos: "Él nunca..."

messi

La burla ocurrió justo en la previa del debut de la Albiceleste en el Mundial 2026. El autor del polémico mensaje no imaginó la velocidad con la que sus palabras perderían sentido debido al rendimiento del astro rosarino en el campo de juego.

El desquite de Lionel Messi en el debut

Pocos minutos después de la publicación del tuit, el conjunto sudamericano enfrentó a su par de Argelia. Lionel Messi completó una actuación brillante y acalló de forma definitiva los cuestionamientos de sus detractores en la plataforma Twitter.

Lionel Messi vs Argelia Lionel Messi volvió a demostrar por qué es el más grande de la historia del fútbol.

El referente de la Selección argentina anotó un hat trick espectacular durante el encuentro frente al combinado africano. Los tres goles del capitán sirvieron para destrozar el dato falso que circulaba en internet antes del pitazo inicial.

El partido del Mundial 2026 terminó con una victoria contundente gracias a la eficacia del diez. Aquel polémico posteo en las redes sociales recibió de forma inmediata 9 mil respuestas y acumuló más de 79 mil likes antes de quedar en el olvido por el error del fanático.