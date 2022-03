El oficialismo acordó que Kerchner sea el nuevo jefe de bloque y Eisenchlas presidenta del Senado

“La gente de Rodolfo y la del Alfredo siguen siendo parte de un mismo equipo y de una única gestión. Ésa es la señal que estaremos dando. Primero, para ordenarnos nosotros y terminar con algunas actitudes que han generado un clima medio tenso. Y también es algo que estamos diciendo hacia afuera, a la gente y la oposición: que se terminen las especulaciones y que las otras fuerzas vean que estamos unidos”, contó una alta fuente oficialista.

Debajo del Vicegobernador, el espacio más importante en el poder local es la presidencia provisional del Senado. Cuando Juan Carlos Jaliff abandone ese puesto al que custodia desde la vuelta del radicalismo en 2015, no quedará vacante por mucho tiempo: Natacha Eisenchlas asoma como su reemplazante natural y así -si se cumple también el augurio que posiciona a Kerchner- ambos sectores estarán equitativamente repartidos.

Alfredo Cornejo, Mario Abed y Rodolfo Suarez en el desayuno de la COVIAR.jpg "La decisión de que vaya Kerchner servirá como un mensaje de unidad", suena en las filas de Cambia Mendoza.

“Al día de hoy te puedo decir que es así. No está exento de algún cambio, porque falta un mes y medio y aún no se dan las charlas más importantes. Pero es la hoja de ruta que manejamos desde hace algunos días y se tendrá que oficializar a mediados del mes que viene”, contó a Diario UNO un dirigente histórico del radicalismo local.

A Eisenchlas la asiste su perfil técnico y su estilo particular. Sin levantar demasiado la voz, viene de ser una de las espadas más férreas en la discusión por el proyecto de Boleta Única que les salió favorable en la última semana. Está presente en seis comisiones distintas y encabeza la de Género, Equidad y DIversidades (la ultima palabra se agregó a mediados de 2021). Aunque ya sonó una vez como autoridad de cámara y finalmente eso no se concretó, muchos confirman casi al unísono que será quien mire a los senadores de frente cuando no esté Mario Abed.

Alejandro Diumenjo elecciones 2021.jpg Alejandro Diumenjo es el actual presidente del bloque. Aunque también hay rumores de que podría continuar ahí, se especula con que el senador cercano a Suarez pase a otro espacio de conducción. Foto: Diario UNO

Cambia Mendoza quiere una comisión más

Los legisladores oficialistas deslizan ese anhelo y argumentan que es lo que corresponde por haber aumentado el número de bancas propias de 22 a 24. Aunque ya conducen las más importantes, como Hacienda y Asuntos Constitucionales, varias voces afirman que irán por la presidencia de “al menos una más”. Otras fuentes dicen lo contrario, y apuntan a que es importante mantener cierta paz con el peronismo, sobre todo ahora que la Legislatura -y en particular Senadores- estará polarizada como pocas veces lo ha estado.

Nadie confirma qué comisiones apuntan ganar específicamente, pero los planes del Gobierno -anunciados a viva voz en estos dos años- de modificar la Constitución y lograr una reforma educativa, invocan todas las miradas, precisamente, a los cuerpos en los que se darán esos debates. Aunque ya conducen LAC (la preside el radical Marcelo Rubio) y tienen mayoría ahí; la idea puede ser conquistar la de Educación, que está en poder del PJ (Natalia Vicencio).

“Es una posibilidad, sabemos que este año se va avanzar con esos proyectos que son trascendentales para nuestro espacio y para esta gestión, pero no está tan claro porque también queremos una buena convivencia con el peronismo”, apuntó un legislador de Cambia. Otra voz respondió en el mismo sentido: “No esperen una carnicería, tenemos que jugar cuidadosamente y permitirles mantener las comisiones que ellos consideran importantes, también”.

Ibañez legislatura ok.jpg Legislación y Asuntos Constitucionales, por ahí pasó toda la actividad "veraniega" de la Legislatura.

Un ejemplo de esos reductos que encabeza el Frente de Todos -aunque casi siempre con mayoría oficialista- es Derechos y Garantías. Actualmente la conduce la senadora Cecilia Juri y, aunque el Gobierno no quiere permitirse el lujo de que la ley fracase como en 2020, el espacio podría mantenerse en control opositor si se cumple la promesa de no pelear por todas las comisiones, sino dejar algunos metros de paridad que ayuden a apuntalar la convivencia.

Baldasso suena en el Pro

El senador Rolando Baldasso fue el líder de la oposición por unos días. Aún desde adentro del frente que gobierna, debió apuntalar las críticas más duras que recibió la reforma electoral impulsada por Suarez. Apuntó sus cañones contra el hecho de que los sufragios permitieran colectoras (algo propuesto por la UCR, a pesar de que Cornejo bregó por su prohibición y de que buscaron impugnar a las del PJ en las últimas elecciones); y contra el ya famoso casillero para votar lista completa. Ahora, su destino parece ser conducir el bloque amarillo.

“Asoma, es muy posible que tenga la presidencia de nuestro espacio en el Senado”, respondieron fuentes del demarchismo. “Internamente todavía no hemos definido nada, es una discusión que tendremos que dar más adelante, pero es quien tiene todas las fichas”, apuntaron. Además de él y de Pablo Priore, se sumarán tres senadores más a la Cámara Alta y, por primera vez en su década y media de vida, el partido tendrá cinco senadores en la Legislatura provincial.

Baldasso y omar.jpg "Es muy posible que Baldasso se quede con la presidencia del bloque", dicen en el Pro.

Con los dirigentes radicales aún no se han sentado a hablar de los espacios que podrían tocarles, a pesar de que intuyen que ese volumen de poder los asiste y los consolida como un espacio fuerte en ambas cámaras. Apuntan a conducir alguna de las comisiones, pero no tienen demasiadas expectativas de que se las ofrezcan. Seguramente las filas del Pro lo empezarán a definir esta semana, cuando mantengan el encuentro de legisladores salientes, electos y permanentes, que realizan cada 10 días su sede partidaria.