El ministro de Salud confrontó a los antivacunas y calificó de "payasada" la presentación en el Congreso

hombre iman vacunacion El ministro de Salud enfrentó a los antivacunas que llevaron al hombre imán al Congreso.

“Escuchary ver gente con cero evidencia científica hacer las payasadas que han hecho en el Congreso, en un momento en donde necesitamos que toda la sociedad tome conciencia de la vacunación y efectivamente vacune y proteja a los niños argentinos, me parece algo muy poco coherente, y yo no le hubiera dado el espacio para que lo hicieran”, dijo Montero con determinación.

Vacunación en Mendoza y el resto del país

En Mendoza, las tasas de vacunación están por encima del promedio nacional. A entender del ministro Rodolfo Montero, eso tiene que ver con la política activa del Gobierno, especialmente respecto de la vacunación en las escuelas.

“Muchas de las provincias de Argentina dejaron de hacer vacunación escolar, cosa que es un error absoluto. Nosotros mantuvimos eso, pero también gran parte de la responsabilidad es la conciencia que hay de los mendocinos a la hora de la vacunación. Eso ha hecho que Mendoza hoy no tenga casos de sarampión”, expresó el ministro de Salud.

La tasa de cobertura en Mendoza es de 85%, un número bueno, pero no deseable, que es 95%. “Todavía hay trabajo para hacer ahí”, dijo.

Aumento de casos de sífilis en Mendoza

Los casos de sífilis crecieron 38% en un año en Mendoza. Respecto de este dato contado por Diario UNO, el ministro reflexionó: “Se da en la provincia y en todo el país. La pandemia hizo daño en las vacunas, pero también en algunas otras enfermedades, como por ejemplo las de transmisión sexual. Ya se venía evidenciando un aumento de la sífilis, pero ha crecido en los últimos años y mucho tiene que ver con la conducta de los jóvenes y de los adolescentes”.

Para contrarrestarlo, desde el Ministerio de Salud “hemos profundizado mucho nuestras políticas de promoción en términos de cuidado adolescente en las relaciones sexuales para intentar frenar esa tendencia”.