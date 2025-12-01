El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, valoró la vacunación como método de erradicación de enfermedades y apuntó contra los legisladores antivacunas que llevaron al “hombre imán” al Congreso.
El ministro de Salud confrontó a los antivacunas y calificó de "payasada" la presentación en el Congreso
Rodolfo Montero, titular de Salud en Mendoza, apuntó a la vacunación como razón de la erradicación de enfermedades. “Es una locura que hoy tengamos sarampión”
“Los avances de por qué hemos pasado de una expectativa de vida de 40 años a casi 80 en poco más de un siglo tienen mucho que ver con los antibióticos, con el lavado de manos y con las vacunas”, confrontó Montero, durante la apertura de sobres de la licitación de obras para la ampliación del Hospital Notti.
“Que hayamos podido como sociedad erradicar la poliomielitis y hoy tengamos riesgo de ingreso de esa enfermedad con lo que implica en la parálisis infantil, es una locura. Que hoy tengamos sarampión en la Argentina es una locura, y eso tiene mucho que ver con la baja de las tasas de cobertura de vacunación”, lamentó el ministro de Salud.
“Escuchary ver gente con cero evidencia científica hacer las payasadas que han hecho en el Congreso, en un momento en donde necesitamos que toda la sociedad tome conciencia de la vacunación y efectivamente vacune y proteja a los niños argentinos, me parece algo muy poco coherente, y yo no le hubiera dado el espacio para que lo hicieran”, dijo Montero con determinación.
Vacunación en Mendoza y el resto del país
En Mendoza, las tasas de vacunación están por encima del promedio nacional. A entender del ministro Rodolfo Montero, eso tiene que ver con la política activa del Gobierno, especialmente respecto de la vacunación en las escuelas.
“Muchas de las provincias de Argentina dejaron de hacer vacunación escolar, cosa que es un error absoluto. Nosotros mantuvimos eso, pero también gran parte de la responsabilidad es la conciencia que hay de los mendocinos a la hora de la vacunación. Eso ha hecho que Mendoza hoy no tenga casos de sarampión”, expresó el ministro de Salud.
La tasa de cobertura en Mendoza es de 85%, un número bueno, pero no deseable, que es 95%. “Todavía hay trabajo para hacer ahí”, dijo.
Aumento de casos de sífilis en Mendoza
Los casos de sífilis crecieron 38% en un año en Mendoza. Respecto de este dato contado por Diario UNO, el ministro reflexionó: “Se da en la provincia y en todo el país. La pandemia hizo daño en las vacunas, pero también en algunas otras enfermedades, como por ejemplo las de transmisión sexual. Ya se venía evidenciando un aumento de la sífilis, pero ha crecido en los últimos años y mucho tiene que ver con la conducta de los jóvenes y de los adolescentes”.
Para contrarrestarlo, desde el Ministerio de Salud “hemos profundizado mucho nuestras políticas de promoción en términos de cuidado adolescente en las relaciones sexuales para intentar frenar esa tendencia”.