El ministro Julián Domínguez analizó temas candentes de la producción de Mendoza

Sergio Marinelli (19)irrigación.jpg Luego de la visita a Israel para realizar un trabajo en conjunto sobre el aprovechamiento racional del agua en nuestro país, y los dichos de Wado de Pedro, sobre al manejo "federal" del recurso, Domínguez aclaró que de ninguna manera se quiere dejar de lado a una institución Como el departamento de Irrigación de Mendoza. Foto: Martín Pravata

Manejo federal del agua

Luego de la misión misión de cooperación científico-tecnológica para el manejo del agua que se realizó en Israel, y donde varios gobernadores provinciales, entre ellos Rodolfo Suarez, de Mendoza, el ministro Wado de Pedro, Domínguez señaló que el Gobierno Nacional con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), firmarán un convenio de cooperación con la compañía nacional de agua de ese país, Mekorot, para articular un trabajo en conjunto en el manejo del agua y desarrollo de áreas de riego en todo el territorio argentino.

Respecto a esto, el periodista Pablo Pérez Delgado le consultó al ministro Domínguez si de alguna forma se desplazaba a quien gobierna históricamente el agua en Mendoza, el departamento General de Irrigación.

“Por supuesto que Mendoza tiene una autoridad en el manejo del agua que es un ejemplo en cuanto a la importancia de administrar todo el recurso agua. Diría que es de las provincias que históricamente lidera este manejo. En mi anterior administración, recuerdo que las autoridades tenían un período de un año más que el propio gobernador, por lo cual la autoridad del agua es muy predecible", respondió el funcionario nacional.

"Lo que planteó en su momento el ministro del Interior (De Pedro) es coordinar la información y las estrategias de intervención, pero por supuesto respetando las autonomías provinciales. De ninguna manera avasallando estas autonomías", agregó Domínguez, quien además aclaró que es lo que manda la Constitución Nacional, ya que el recurso natural lo maneja cada provincia.

La lobesia botrana Esta es la Lobesia Botrana, más conocida como la Polilla de la Vid.

Plan de lucha contra la Lobesia Botrana

El pasado 11 de octubre del 2021, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) lanzó un alerta por la presencia de la conocida Polilla de la Vid, cuyo nombre científico es Lobecia Botrana. Como es sabido, gran parte de los insumos para combatirla (feromonas y otros) son importados y se lo consultó al ministro sobre si se disponían los $1.500.000.000 para comprarlos. "Hay una administración selectiva de lo que son fertilizantes y elementos fitosanitarios, lo hemos ido resolviendo a lo largo de este primer semestre. Por lo tanto, estamos en coordinación. Una cosa son la disponibilidad de dólares para la especulación, y otra cosa son los dólares para la producción y el desarrollo del sector agroalimentario argentino, que es estratégico para el país", dijo Domínguez.

Luego el ministro profundizó: "Hemos trabajado con Mendoza y el gobierno de San Juan. Este viernes se firmó el DNU y la ampliación del presupuesto. Recordemos que no tenemos presupuesto nacional. Esto no estaba el año pasado en el presupuesto nacional, y yo lo tomé como una preocupación para poder resolverla en el menor tiempo posible y que la disponibilidad económica nos permitiera", dijo, para agregar: "Ni bien se firmó el decreto del presidente para las partidas presupuestarias para el semestre, la Lobesia fue para este ministerio prioridad. Ya se envió para que la contraparte de la provincia firme la aprobación de la transferencia, y en los próximos días estaremos transfiriendo los recursos".

martin-hinojosa-recepcion-inv.jpg Martín Hinojosa, presidente del INV, será quien administre los créditos de 40 millones de dólares del Proviar II.

Los créditos Proviar II

Un alivio que tuvieron los pequeños productores vitivinícolas fue la implementación del plan de créditos blando para mejoras y poder afrontar los gastos, principalmente de la cosecha. En febrero pasado se lanzó en San Juan la segunda edición de los créditos Proviar, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el periodista de Nihuil le comentó a Domínguez que "causó malestar que lo maneje el INV y no la corporación, como el Proviar I".

“Esto es un tema de control de las normas de administración pública. No es un tema unilateral. Las normas de administración pública, de contabilidad pública, y de exigencias de los últimos diez años han cambiado muchísimo", respondió el funcionario nacional.

Sobre el avance de la implementación del plan, Domínguez indicó que "hay una mesa de trabajo compartida y estamos en la última etapa de aprobación del plan, y supongo que sobre fin de año se hará operativo y efectivo el desarrollo del plan. La cooperación internacional tiene plazos bastantes más largos que los pasos de la administración nacional. Pero estamos en términos con todas las metas y los plazos que establece esta línea de financiamiento internacional", completó.

Ganaderia mendoza.jpg El Sur mendocino tiene como actividad principal a la ganadería de crianza, y desde este sector se espera la llegada de lo créditos del plan nacional GanAr.

Programa GanAr

Otro de los temas que preocupa a los productores mendocinos, específicamente los ganaderos del sur provincial, es la necesidad de créditos para mejoras, en especial el tema de mejoras genéticas. Al respecto, el ministro habló del plan de su cartera, lanzado en mayo pasado y denominado GanAr, destinado a incrementar la producción, la productividad y la competitividad de la ganadería bovina de carne y leche argentina.

"La cantidad de dinero que se envíe será el necesario según lo que nos presente la provincia para el desarrollo de la transferencia de genética y mejora de productividad. Estamos trabajando juntos en la presentación del Plan Ganadero que lo haremos en 30 o 60 días en la provincia y que estamos presentando en las primeras seis provincias ganaderas más importantes en cantidad, porque la intervención con Cambio Rural, asistencia a los productores, es un proceso que requiere trabajo, organización. Es un plan que vino para quedarse, y que desearíamos que se sostenga en la próxima década", dijo con orgullo el Julián Domínguez.

Luego el ex presidente de la Cámara de Diputados extendió el aporte de datos sobre el plan. "Ayer (viernes) se instaló el debate sobre la Ley de Consejo Agrobioindustrial, que para nosotros es muy importante, porque eso es promoción para las nuevas inversiones, amortización acelerada, beneficio fiscal de todo tipo para las nuevas inversiones, y particularmente para la ganadería, es que ganancia se pague sobre la venta y no sobre tenencia. Esto va a dar una recuperación financiera a los productores, y este es un viejo reclamo de todos los productores: pagar ganancia al momento de la venta y no por la tenencia".

enrique vaquie julian dominguez.jpg Julián Domínguez, dialogando con el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, durante los actos de la Fiesta nacional de la Vendimia 2022.

Beneplácito por la competitividad del sector vitivinícola

En el extenso diálogo con el programa Conexión Agro de este sábado, Julián Domínguez no se guardó elogios para el sector vitivinícola, la principal industria mendocina y de la región y mostró conocimiento profundo de sus problemas. "Si me preguntan cuál es la preocupación que tengo, después de las reuniones que hubo en la Fiesta de la Vendimia y otras posteriores, es la necesidad de poder seguir trabajando en las fincas, y que las nuevas generaciones puedan hacerlo en sus propias fincas", dijo el bonaerense.

Domínguez hizo una firme defensa del cooperativismo y el pequeño productor al manifestar que "por eso estamos planteando, y se ha firmado una resolución conjunta con el Ministerio de Industria para promover aún más el sistema cooperativo. Que las cooperativas no sean evaluadas por el volumen global de su producción, sino que sean evaluadas por los productores que la componen, y por el nivel de facturación de los productores".

"Todo lo que podamos hacer para contener a los pequeños y medianos productores, y en pos de la vitivinicultura, y esté a nuestro alcance, lo vamos a hacer. Les consta mi compromiso con el sector, mi afecto, mi reconocimiento, y mi valoración" Julián Domínguez

Para un político de la Pampa Húmeda, el tema de las economías regionales es todo un desafío, y el del vino no lo es menos. "Yo particularmente, como ministro, debo decir que aprendí de esta industria los buenos resultados del primer Plan Estratégico, y de hecho lo convertimos en el Plan Estratégico 2010-2020. Tengo nada más que gratitud, y cada vez que salgo con el sector, siempre tengo algo para aprender. Tanto con Zuccardi, como con la gente de Bodegas Argentinas, en los diálogos que tenemos, es de un ida y vuelta y aprendizaje permanente", confesó el funcionario nacional.

Para concluir, Julián Domínguez detalló: "La vitivinicultura va a seguir dando mucho más, de hecho, el Congreso Mundial de Selección de Bodegas, según me decía el ministro, que se va a hacer en Mendoza. Es una cosa de altísimo impacto para la Argentina, más allá de la propia provincia. Y que sea una bodega argentina, y mendocina, la que haya ganado el primer premio y que figure en el ranking mundial habla de una perspectiva, imaginación y creatividad del negocio que han tenido los productores argentinos, y que es propio de esta provincia. Se ha hecho ya un culto a la celebración y exaltación del vino a lo largo de su historia. Entiendo que la Fiesta de la Vendimia debe estar entre las más importantes de la Argentina", finalizó el Ministro de Agricultura.