El ministro de Economía defendió el subsidio a la Federación Agraria y disparó contra el peronismo

Vaquié fundamentó la entrega de estas colaboraciones en que es una forma de ayudar a que las instituciones intermedias y los productores, chicos en este caso, puedan alzar su voz permanentemente y así "mantener la institucionalidad del país".

Además de defender los subsidios, el ministro chicaneó a los dirigentes peronistas que lo criticaron: "Como los programas provinciales andan, tienen que encontrar algo para decirme".

La defensa de Vaquié al subsidio de $4 millones para un congreso en Santa Fe

"Desde que estoy yo (como ministro de Economía de la Provincia), colaboramos con todas las instituciones que generan programas y capacidades civiles para opinar desde el sector privado", dijo Enrique Vaquié ante la prensa explicando los motivos del subsidio de $4 millones que se otorgó a la Federación Agraria Argentina como colaboración para el desarrollo del congreso anual que se llevó a cabo en Santa Fe en septiembre.

En ese congreso, el mendocino Carlos Achetoni, que preside la entidad, fue reelecto en el cargo, lo que desde Casa de Gobierno consideran es una buena noticia para la Provincia.

Carlos Achetoni Federación Agraria.jpg El alvearense Carlos Achetoni preside la Federación Agraria Argentina.

"En una sociedad democrática, las opiniones válidas no son solamente las de los funcionarios y las de la oposición, sino también las de las instituciones que tienen que tienen influencia sobre la economía nacional", siguió explicando el ministro.

"Ante la crisis, los aportes privados van cayendo" y es entonces cuando las entidades necesitan echar mano de aportes públicos para realizar este tipo de eventos. "Más en el caso de los productores chicos, como los de la Federación Agraria Argenitna, que tienen que estar alzando su voz permanentemente", agregó Vaquié.

Respecto de ello, el propio Achetoni confirmó a Diario UNO que el subsidio se pidió no solo en Mendoza, sino también en el resto de las provincias.

"Mientras yo sea ministro vamos a seguir haciendo aportes a todas las instituciones intermedias para mantener la institucionalidad del país, que también está dada por el sector privado", ratificó Vaquié.

La crítica al peronismo mendocino

Vaquié también se tomó el tiempo para responder los cuestionamientos que llegaron desde el peronismo mendocino a la entrega de subsidios.

"En un Gobierno nacional que lo único que hace es generarnos problemas, los programas del gobierno provincial andan. Podés opiniar que andaron mejor o peor, pero andan. Entonces, tienen que encontrar algo para decirme porque no creo que me anden felicitando", lanzó el ministro.

Y subió la apuesta: "Lo que pasa es que el Frente de Todos no cree en las instituciones civiles y tiene problemas con la Mesa de enlace". "Ellos dicen que defienden a los productores más chicos pero en la práctica nunca lo han hecho", disparó.

Y volvió a defender el acto: "Es transparente y por eso se publica. Creo en eso y por eso lo hago".

Los senadores Mercedes Derrache y Lucas Ilardo fueron dos de los que criticaron la decisión del Gobierno.

"Otro subsidio millonario e innecesario con la plata de todos", había cuestionado la santarrosina Derrache. "Para arreglar escuelas, hacer obras, ajuste digno de salarios, remedios oncológicos, etc etc, no hay plata", agregaba y dejaba un mar de dudas: "Seguro será otro arreglito de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez".

"Sigue la fiesta de los subsidios de Suarez", decía a su vez Lucas Ilardo, presidente del bloque del FdT, en las redes sociales. "Esta vez los afortunados son la Federación Agraria con $4 millones para hacer una fiesta en Santa Fe. ¿Y SI ESTA SEMANA TE TOCA A VOS?", ironizaba.