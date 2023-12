El mendocino Palazzo advirtió que los gremios están con la guardia en alto frente a Milei

►TE PUEDE INTERESAR: Acomodarse, o de cómo los partidos y los políticos hacen como los melones

Sergio Palazzo1.jpg Sergio Palazzo nació y se crió en Mendoza. Luego emigró a Buenos Aires y el secretario general de la Bancaria.

Para Palazzo, con Milei "los argentinos la van a pasar peor"

El diputado -oriundo de Mendoza pero electo por el Frente de Todos de Buenos Aires- consideró que "si había muchos argentinos que la estaban pasando mal, con Milei la van a pasar peor".

No me gustan las propuestas que hace de privatización de empresas muy caras al sentimiento argentino y que hoy le pueden servir a la Argentina, como YPF, y el recurso de yacimientos de Vaca Muerta, que también dijo que las iba a vender No me gustan las propuestas que hace de privatización de empresas muy caras al sentimiento argentino y que hoy le pueden servir a la Argentina, como YPF, y el recurso de yacimientos de Vaca Muerta, que también dijo que las iba a vender

Aseguró que "con esas empresas se resolvía la crisis energética de Argentina y pasábamos de importar a exportar petróleo y energía".

"Creo que no vienen días fáciles para los argentinos, pero también soy respetuoso de que la sociedad decidió votarlo y que Javier Milei no mintió, hay que decirlo como es. Nosotros, desde el lugar de la oposición, seguiremos insistiendo con otro tipo de propuestas que no sean estas", afirmó el jefe de los trabajadores bancarios.

Advirtió que "estamos con la guardia en alto, y si llegado el caso suceden las medidas que planteó, como la eliminación del Banco Central, con lo que no solo no estamos de acuerdo sino que también hay una imposibilidad constitucional, sumado a que dentro de la institución hay más de 3 mil trabajadores, obviamente el sindicato va a dar respuesta en ese sentido".

Movilización.jpg Imagen de una movilización gremial publicada por Palazzo en sus redes sociales.

"Otro tema que nos preocupa es cómo Milei va a resolver lo del déficit fiscal, porque su espacio político nos acompañó en la eliminación del Impuesto a las Ganancias y veo que algunos de los gobernadores ahora recurren a la justicia planteando que se deje sin efecto la nueva ley que elimina la cuarta categoría", subrayó.

En ese sentido, dijo que "frente a medidas que perjudiquen a los trabajadores daremos respuestas gremiales y, como dice Milei, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".

