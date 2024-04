El kirchnerismo quiere que se dictamine con urgencia una nueva fórmula jubilatoria

Martínez llamó a que sean los diputados y no el Poder Ejecutivo quienes se ocupen de "marcar los tiempos de este debate".

Germán Martínez contra José Luis Espert

"Estoy seguro de que hay una comisión que quiere llevar adelante este tema sin dilaciones, sin mirar para el costado, sin estar atentos a las zanahorias que pone el Gobierno" para demorar el tratamiento del tema, remarcó el diputado opositor, antes de que comenzara la ronda de exposiciones de los especialistas invitados.

El titular del bloque de Unión por la Patria sugirió que si el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, sigue siendo reticente a convocar a ese cuerpo de trabajo a trabajar en el dictamen en un plenario de con Previsión Social, lo que tiene que hacer la oposición es ir al recinto a "emplazar" al economista liberal para que lo haga de manera obligada.

"Sí, falta Presupuesto, falta Espert, a quien se menciona para reemplazar al ministro de la deuda 100 años… Y si Espert no quiere, tenemos que ir al recinto a emplazar a Espert", dijo, en una referencia que incluyó una ironía hacia el ministro de Economía, Luis Caputo.

La presidenta de la comisión de Previsión Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning, recogió el guante y compartió el apremio por apurar el debate, comprometiéndose a analizar la sugerencia de Martínez de dictaminar el martes próximo.

"Por eso abrimos el debate en esta comisión. Vamos a tomar su sugerencia de ver si hacemos una reunión el martes. Y si todos están dispuestos, lo antes posible tener ese texto escrito para ponerlo sobre debate y tratar de aprobarlo", expresó.

La diferencia de la mayoría de las iniciativas que están bajo consideración de la comisión de Previsión Social respecto de la reforma que el Poder Ejecutivo instrumentó por decreto radica en que aquellas ofrecen una recomposición mayor del piso de haberes jubilatorios, además de una fecha de "empalme" más cercana.

La reforma del Gobierno habilitó una compensación del 12,5%, muy lejos de corregir la pérdida en términos reales de alrededor de 30 puntos reales desde diciembre pasado hasta la actualidad.

Manifestación de los jubilados1.jpg Mientras se desarrollaba la reunión de comisión en Diputados, en las afueras del Congreso se manifestaban jubilados y jubiladas.

Las exposiciones de especialistas

El ex titular de ANSeS durante el tramo final del Gobierno de Cambiemos, Alejandro Chiti, fue el primer orador, y puso énfasis en aclarar que "la movilidad no es para recomponer jubilaciones" sino "para mantener el valor de las jubilaciones".

"Los jubilados no tienen que ganar con la movilidad, tampoco perder", expresó, y señaló que "si hay que recomponer no se hace con la movilidad, si no se hace recomponiendo en el período puntual que hubo pérdida o deterioro del haber".

El ex funcionario de Mauricio Macri consideró que la fórmula sancionada durante el gobierno del Frente de Todos era "desastrosa" y "llevaba a los jubilados a jugar a la ruleta cada tres meses".

En cambio, subrayó que el nuevo cálculo adoptado por DNU "es excelente, probablemente la mejor que hayamos tenido, porque garantiza que los jubilados nunca más van a perder contra la inflación".

El siguiente expositor fue el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, cuya presencia no había sido anunciada y tomó por sorpresa a los diputados presentes.

El funcionario defendió el cambio de la fórmula de movilidad que el Gobierno dictó por DNU y aseguró que no hay ningún tipo de ahorro con esta reforma.

Detalló que sumados los aumentos previstos para abril, el gasto será de alrededor de los dos billones de pesos.

De los Heros resaltó que con la fórmula que se acaba de anular del gobierno anterior, el aumento para junio hubiese sido de 34,1%, casi 30 puntos menos de lo que impulsa el Gobierno "con los adelantos que se van a dar durante este período de abril, mayo y junio", por un total de 63,1%".

"Este es el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad", destacó, y al respecto agregó que "las decisiones políticas del Gobierno no exponen solamente una preocupación sobre la situación de nuestros jubilados, sino también la convicción de otorgarles fondos públicos que son escasos, para tratar de resolver parcialmente la situación desastrosa que dejó la ley de movilidad anterior".

A su turno, el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, advirtió que "nadie puede vivir con 230 milm o 240 mil pesos en Argentina", al referirse a los jubilados.

"Dejémonos de joder. No existe. ¿De qué estamos hablando? O con el reajuste de 40 mil pesos de este mes, mil pesos por día, no llegan a comprar medio yogurt", reprochó.

"El problema que vemos nosotros es que todo esto está en el marco de una catástrofe humanitaria. Los viejos como yo se mueren, no ahora, hace tres meses, no pueden comprar medicamentos, no pueden comer, no puede tener una habitación". enumeró.

Al hacer foco en el acceso de los medicamentos, Semino alertó que "de los 60 millones de específicos de farmacia que se vendían, hay 10 millones menos que se venden".

"¿Y saben quién consume esto mayoritariamente? Los adultos mayores", se contestó, y lamentó el desamparo que viven las personas después de los 65 años.

"La biología, a los 65 años, nos da 20 o 25 años más de vida plena con calidad. Acá en esta enfermedad crónica que tiene el sistema, de la cual coparticipamos todos, a los 65 años nos aplican un rifle sanitario", sentenció.

Por su parte, el ex diputado nacional del Frente de Izquierda y jubilado del gremio gráfico Néstor Pitrola apuntó duramente contra los representantes del Gobierno, a quienes acusó de ser "los reyes de confiscar a los jubilados en cada empalme de fórmula". .

El referente del Partido Obrero alertó que con "el ajuste brutal de enero y febrero hubo una caída del 39% en las jubilaciones".

"Los jubilados siempre pierden y el FMI siempre cobra", concluyó Pitrola.

En tanto, el periodista especializado Ismael Bermúdez resaltó que el DNU del Gobierno "es engañoso", ya que entre otras cosas anuncia un 27,4% de aumento que no va a llegar a la mayoría de los jubilados.

"Hay 5.400.000 jubilados que van a cobrar entre 0 y como máximo un 18% de aumento", afirmó, e indicó que el caso más grave es el de1,4 millón de jubilados docentes con 30 años de aportes que por ley deberían cobrar el 82% y sin embargo sólo percibirán en abril un aumento del 2,11% de los que les tocó en marzo.

El vicepresidente de la Asociación de Abogados Previsionalistas, Federico Despoulis, reclamó que en el debate de una nueva fórmula jubilatoria "el Poder Ejecutivo no se entrometa y que esto sea un tema a resolver en el Congreso de la Nación".

Por su parte, Ana María Tapia de Jubilados Insurgentes aseguró que la Argentina padece un "geronticidio" pero aclaró que los adultos mayores "no son pobrecitos" como se los quiere asimilar y que van a "seguir resistiendo" el ajuste del Gobierno.