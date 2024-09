El juez Valerio resaltó que el Ministerio Público también influyó en la liberación del asesino del expolicía

Y no titubeó en marcar que esa responsabilidad no recae sólo en el juez Sebastián Sarmiento, que fue quien le otorgó ese beneficio al convicto, sino también en el fiscal de la causa, que no apeló la decisión del magistrado.

José Valerio Nihuil.jpg El punto de vista de Valerio introduce un matiz respecto a lo que se dijo desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

"Cuando el doctor Sarmiento tomó su decisión, el Ministerio Público (en referencia al fiscal que actuó) no lo recurrió. Si lo hubiera recurrido, hubiera ido a un tribunal, ese tribunal hubiera sorteado jueces y si no estaba conforme el Ministerio Público, podría haber llegado a la Corte y a lo mejor tendríamos que estar tomando decisiones respecto a esta situación", puntualizó Valerio, cargando las tintas sobre lo que no hizo el fiscal en cuestión.