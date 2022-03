El intendente de San Rafael, Emir Félix, fue derivado a terapia intensiva

Félix había sido dado de alta el 19 de febrero pasado,luego de una internación de 3 días en el mismo hospital. En ese momento la indicación fue que permaneciera en la Ciudad de Mendoza durante 5 días más, con el fin de obtener un diagnósitco definitivo de su estado de salud e indicar un tratamiento.

Esta es la tercera internación de Félix en menos de dos años. Ya en 2020 y en plena pandemia, Félix fue trasladado a Buenos Aires, puntualmente al hospital Posadas, con un cuadro de neumonía.

Esta vez, la hospitalización fue en el Central, donde se encuentran actualmente atendiéndolo.

Cómo se ha desarrollado la enfermedad del intendente Emir Félix

En abril del 2020, y debido a una neumonía, Emir Félix fue trasladado al Hospital Posadas, de Buenos Aires, donde logró recuperarse.

Sin embargo, en febrero del 2022 los problemas pulmonares regresaron.

Félix se pidió licencia y luego quiso retornar a sus obligaciones, pero no pudo, puesto que no logró curarse. Su complicación de salud lo obligó a trasladarse a la Ciudad de Mendoza, donde fue internado en el Hospital Central el 16 de febrero. En este centro asistencial, le realizaron un hisopado para comprobar que no se hubiera contagiado Covid, pero el resultado fue negativo.

Si bien fue dado de alta el 19 de febrero, el jueves 3 de marzo volvió a ser ingresado en el Central, donde este viernes se decidió trasladarlo a terapia intensiva.

Sus cuadros pulmonares se repiten porque el dirigente sufre síndrome de Addison, un desorden en la producción de cortisol y aldosterona que genera insuficiencia suprarrenal y consecuencias respiratorias.