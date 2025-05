El intendente de Alvear desmintió al concejal detenido cuando manejaba ebrio: "No lo conozco"

Miqueas Burgoa.jpg El concejal radical de Guaymallén, Miqueas Burgoa.

Alejandro Molero: "Ni me llamaron ni los conocía"

Alejandro Molero fue entrevistado por Diario UNO. El intendente se refirió al acta policial en la que consta que Miqueas y sus acompañantes intentaron exibir una supuesta llamada al celular de "Jany Molero". "Nadie me llamó y no conozco a ninguno de ellos", contó el alvearense.

"A ese muchacho -siguó el jefe comunal con referencia a Burgoa- nunca lo había visto. Sólo sé que estuvo en la paella del viernes, pero hasta ese momento yo no sabía quién era".

Molero destacó el accionar de los preventores: "Nunca se amilanaron a pesar de las presiones de los involucrados" quienes por lo que dice el acta policial intentaron chapear con sus cargos y sus contactos. Junto a Burgoa viajaban un asesor del senador Marcelino Iglesias -Emiliano Zunino Gobbi-; Daniel Rodolfo Battaglia y Juan Ovidio Quistape.

Otro punto al que se refirió Alejandro Molero fue el relacionado con el auto ya que sus ocupantes habrían tratado de convencer a los policías que se trataba de un rodado oficial cuando en realidad es propiedad de la esposa de uno de los ocupantes. "Querían evitar el secuestro del vehículo, que es lo que correspondía hacer conforme la ley".

En la noche del incidente el concejal y sus acompañantes habrían concurrido, después de la clásica paella radical en Alvear, a un boliche de Bowen. Se trataría de un local de "mala fama", trascendió.

Alfredo Cornejo.1JPG.JPG "No hay privilegios para nadie", dijo el gobernador Alfredo Cornejo con relación al concejal de Guaymallén que fue detectado manejando ebrio.

Alfredo Cornejo también pidió que el concejal renuncie

El gobernador Alfredo Cornejo tampoco titubeó al apuntar contra el concejal radical como lo hizo el propio intendente de Guaymallén, Marcos Calvente. "Debe dar un paso al costado porque dio un mal ejemplo", señaló el titular del Ejecutivo tras afirmar que en los controles de alcoholemia de Mendoza "no hay privilegios para nadie".

Más aún, el mandatario provincial afirmó que es peor que encuentren borracho a un funcionario público -sea concejal, funcionario o legislador- que a un ciudadano común.

Sin embargo, no dejó pasar que son los concejales, tal como es el procedimiento, los que tienen la responsabilidad de dirimir si corresponde o no removerlo de sus funciones. "En cuanto a qué es lo que debiera hacer, es renunciar por su propia cuenta, y no estar pidiéndoselo y tampoco estar hablando sobre el tema", esgrimió.

En enero pasado, ocurrió un hecho similar pero con el ahora ex titular del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), Jorge Teves, quien dio positivo en un control de alcoholemia en Godoy Cruz. La pipeta marcó 1,02 gramos y desde allí empezó una polémica que duro varios días y desencadenó en su renuncia.

En ese caso el ex funcionario señaló, luego de dar un paso al costado, que "estas situaciones (la de manejar borracho y su posterior renuncia) sirven como ejemplo para los servidores que se desempeñan en la administración pública y para la sociedad en general".

Embed - Controles de alcoholemia en General Alvear

Incrementaron los operativos de control vial en General Alvear

Tras los accidentes causados por borrachos al volante que costaron la vida de dos futbolistas de Ferro Carril Oeste, en General Alvear han aumentado los controles viales. Además se realizan campañas de concientización.

En la madrugada del 7 de abril, Francisco Emanuel Cruz (26) se encontraba caminando junto a otras cuatro personas por la banquina de la ruta 188. En ese momento varios de ellos fueron impactados por un auto que era conducido por un joven que tenía más de 2 gramos de alcohol en sangre.

En General Alvear no pudieron evitar la comparación con otro accidente que había ocurrido tan sólo 40 días antes cuando otro futbolista del mismo club -Gonzalo Nidoriz Aset (24)- también falleció al ser atropellado por un ebrio.