El Impuesto Automotor desató una guerra entre radicales y peronistas

"El disgusto e incomodidad de los contribuyentes nos preocupa. Lo más importante es ver de qué manera encontramos una solución sobre la base del diálogo", manifestó el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, dando la razón al enojo de los mendocinos.

En contraposición, criticó al peronismo por apoyar un proyecto para volver atrás el impuesto automotor y los acusó de irresponsables y de no saber el impacto que esto tendría en las arcas municipales, ya que el automotor representa, al menos en Capital, entre un 20 y un 25% de sus ingresos.

"Cualquier modificación va a impactar en las arcas municipales pero lo más importante es el contribuyente", señaló a Radio Nihuil y manifestó que encontrarán una solución. Por ahora se maneja el cambiar el porcentaje de alícuota o ponerle un tope al aumento.

Pero la discusión abrió una grieta con el peronismo que en su momento se negó a apoyar las leyes de avalúo e impositiva.

"Miente el peronismo cuando dice que el gobierno provincial sabía de antemano cuál iba a ser este incremento. Los vehículos de modelo de 2010 ara atrás han tenido un incremento del 29% y vemos que del 2010 en adelante ha tenido un incremento porque los vehículos han tenido ese incremento y esa variable no responde a la provincia, si hay un responsable es el gobierno nacional por la inflación y el dólar. No puedo dejar de señalar la irresponsabilidad por parte de la oposición", aseveró.

"No es responsable el planteo de los legisladores opositores que no han planteado ninguna solución y me animo a decir que desconocen el impacto que tendrá en los municipios".

El planteo de la oposición

Este miércoles, los bloques de Senadores y Diputados de la oposición presentaron un proyecto para exigirle al gobernador Rodolfo Suarez que suspenda los aumentos establecidos para los impuestos automotor e inmobiliario; y retrotraiga las alícuotas y bases imponibles vigentes durante el año 2020.

Lucas Ilardo, sostuvo que habían advertido al Gobierno sobre esta situación. “Ellos pidieron tratar las tres leyes juntas, de un día para el otro, lo que nunca había pasado. En el debate le dijimos que había un aumento del 100% y el Ministro de Hacienda Lisandro Nieri, dijo que era del 29%, mintió descaradamente”.

Por su parte Germán Gómez, presidente del bloque de Diputados del FdT-PJ afirmó “en noviembre pasado discutimos largamente los proyectos de Presupuesto, Avalúo e Impositiva que envió el oficialismo para ser tratado con apuro y en un clima de gran inflexibilidad para debatir. Desde el peronismo nos abstuvimos de votar estos articulados porque advertimos que iban en perjuicio del bolsillo de las y los mendocinos, aún así decidieron avanzar y hoy pagamos todos las consecuencias”.