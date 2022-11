El gremio docente aprobó la oferta salarial del Gobierno en plenario provincial

La aceptación se formalizará ante el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia a las 18 en la reunión paritaria que se llevará a cabo en el estadio Arena Aconcagua.

►TE PUEDE INTERESAR: Los trabajadores nucleados en ATE aprobaron en una asamblea la oferta salarial del Gobierno

En esa oportunidad, el SUTE planteará además que la próxima convocatoria a paritarias sea a principios de febrero y no en marzo.

Aumento propuesto a los docentes

Entre las claves de la oferta está un incremento salarial del 9% sobre la Asignación de Clase (básico) y un 18% sobre el Estado Docente para el mes de diciembre de 2022, calculados sobre la base de diciembre de 2021 como los últimos aumentos.

Además, a cuenta de las paritarias del año que viene, un 5% en enero, tanto para el básico como para el Estado Docente; otro 5% para febrero y otro 5% para marzo, siempre en iguales condiciones, calculados sobre la base de diciembre de 2022.

El Gobierno propuso también fijar el salario mínimo neto provincial docente garantizado en $80.000, a partir de diciembre; y la modificación del coeficiente de cálculo para el Adicional Jerarquía.

sute paritaria.jpg El SUTE aceptará la última oferta salarial del Gobierno.

Bono extra de $20.000 para enero

Tras un pedido del SUTE, el Ministerio de Trabajo, Gobierno y Justicia ofertó una suma extraordinaria de $20.000 con carácter no remunerativa no bonificable por única vez para todos los docentes y celadores cuyo salario bruto de noviembre no supere los $231.600.

El pago sería acreditado el 5 de enero, por persona, sea titular o suplente.

►TE PUEDE INTERESAR: Con cuestionamientos del peronismo, la Legislatura aprobó el Presupuesto 2023 y la toma de deuda

Ayuda Útiles e Indumentaria

El Gobierno propuso pagar $40.000 por la Ayuda Útiles para los docentes el 22 de febrero de 2023 por única vez. Y $36.000 por la Ayuda Indumentaria a los celadores, también a pagar el 22 de febrero por única vez.