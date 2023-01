El Gobierno de Suarez rechazó un millonario planteo por Penitentes y la licitación sigue en marcha

Ese error, según López Frugoni, es el que acabaría generando una diferencia en la valuación de más de $43 millones; cuando la indemnización que se les pagó por el decreto 879/2020, fue de apenas $1.486.537.

Según el decreto Nº 2.406 de mediados de diciembre de 2022, en primer lugar un informe no puede ser recurrido en cuanto no es un acto administrativo; y en segundo lugar esa valuación con el error expuesto "no tuvo incidencia alguna" en el monto que se determinó para la indemnización.

Penitentes nieve 2.jpg Penitentes está sin actividad oficial desde 2019 pero los turistas y mendocinos lo siguen eligiendo año tras año a pesar de la falta de servicios.

La licitación pública nacional por Penitentes sigue en marcha

El Gobierno resolvió la nulidad días antes de que se abriera la convocatoria nacional para la licitación de Penitentes, hecho que se dio el pasado 28 de diciembre.

Según las condiciones que se establecen en el pliego, la licitación se dará por un plazo mínimo de 20 años y un máximo de 50 años.

La intención del Gobierno de Mendoza es la concreción de un masterplan integral de refuncionalización y puesta en valor del Centro de Esquí y Parque de Montaña Los Penitentes para que esté abierto todo el año.

La empresa que resulte adjudicataria tendrá la obligación de poner en valor los bienes inmuebles y demás instalaciones e infraestructura. Una vez que esté en condiciones, tendrá la administración y explotación comercial del complejo; y el derecho a la prestación de los servicios turísticos y de apoyo de actividades recreativas y deportivas.

La apertura de las ofertas está prevista para el 10 de marzo, lo que resulta algo tardío pensando en la temporada de invierno 2023. Sin embargo, dijeron desde el Emetur, es posible que se pacte con la empresa adjudicataria una propuesta provisoria para los primeros meses.

Este prometido llamado a licitación pública se dio después de los tres años en que Penitentes estuvo sin funcionar ni brindar servicios acordes; y seis meses después de que la Legislatura aprobara una habilitación para que el Gobierno de Rodolfo Suarez pudiera dar la concesión por hasta 50 años.

En el medio, problemas administrativos y judiciales y fracasos de gestión hicieron que se demorara mes tras mes y año tras año la explotación de uno de los lugares emblemáticos de la montaña mendocina.

El rechazo al planteo de López Frugoni

La acción de nulidad presentada por el abogado de la sociedad anónima, el doctor José Carretero, solicitaba además que se retrotrajera el trámite de expropiación de Penitentes hasta el momento en el que se cometió el error; lo que implicaría que el mencionado proceso de licitación pública no podría avanzar.

Sin embargo, al ser rechazado el planteo, el Gobierno dio por cerrado el tema y el camino a la concesión sigue su curso sin más.

Mediante la presentación de López Frugoni, entre otras solicitudes que serán resueltas mediante otros procedimientos, pedía la nulidad administrativa del informe realizado por la Comisión Valuadora General de la Provincia de Mendoza de fecha 4 de diciembre de 2019 por adolecer de graves vicios, entre ellos, el error material sobre el valor de mercado de la hectárea que no coincidía con el expuesto por el Departamento Económico de la Dirección General de Catastro.

La firma expropiada entiende que aquel informe fue base para el cálculo de la indemnización final que se le dio por la expropiación y que, por tanto, la misma debería variar en más de $40 millones a su favor.

Sin embargo, el Gobierno explicó que aquel informe cuya nulidad se persiguió es un "mero acto de la Administración" tendiente al acto administrativo que es el que efectivamente expresa la voluntad de la autoridad; por tanto, no resulta recurrible ni impugnable.

"A ello - dice el ministro Víctor Ibáñez- hay que sumar que el informe cuyo error expone el presentante no tuvo incidencia alguna en la sanción del Decreto Nº 879/2020 mediante el cual se dispuso la indemnización al sujeto expropiado por un total de $1.486.537".

Y explica que para calcular la indemnización no se tuvo en cuenta aquel informe del error sino que el monto fue determinado según un viejo decreto que determina que "el avalúo fiscal de los inmuebles expropiados incrementado en un treinta por ciento (30 %)".

Por tanto, exponen el ministro de Gobierno y el gobernador Suarez: "Rechácese el planteo de nulidad administrativa efectuado por el Sr. Emilio López Frugoni, en nombre y representación de Los Penitentes Centro de Esquí S.A., con el patrocinio letrado del Dr. José Federico Carretero, en contra del informe de la Comisión Valuadora General de la Provincia de fecha 04 de diciembre de 2019".