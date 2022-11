José Thomas quiere que el plan de Alfabetización de la DGE se convierta en una ley provincial

Leyendo. Ahora todos los días los niños leen en sus escuelas. Una iniciativa clave para el futuro de los alumnos.

Por esto y para lograr que cuando la gestión termine, este plan no quede en la nada, el titular de la DGE, José Thomas y su equipo de trabajo realizaron un Plan Estratégico de Alfabetización, que se convirtió en un proyecto de ley. Ya ingresó a la Legislatura y según el funcionario, tiene el suficiente consenso político para que sea sancionado antes de fin de año.

Lo que hay que destacar es que también contempla los recursos para que los objetivos puedan cumplirse y no solo queden en "buenas intenciones" y expresiones de deseo.

Diario UNO dialogó con José Thomas, quien detalló de que se trata el proyecto.

Por qué se elaboró un Plan Estratégico de Alfabetización

En primer lugar, Thomas manifestó que hay que reconocer la problemática: los chicos y chicas llegan a cuarto o quinto año de la secundaria sin entienden lo que leen.

José Thomas (10).jpeg José Thomas, titular de la DGE, es quien ha presentado el Plan Estratégico de Alfabetización en la Legislatura Foto: Martín Pravata

"Esto sucede porque a esta situación no se le da importancia desde antes, desde sala de cuatro hasta quinto año de la secundaria, debe haber un plan estratégico, para que aprendan a leer, en tiempo y forma y mejoren cada vez su fluidez y su comprensión", destacó el funcionario.

La necesidad de focalizar el problema en los lugares donde los niños tienen menos recursos, tiene que ver con que allí los chicos tienen muchas más dificultades para alfabetizarse, mecánicamente primero, y con la comprensión después.

En qué consiste el proyecto de alfabetización

El director General de Escuelas contó que el plan se sostiene en 5 pilares: aseguramiento de niveles mínimos de aprendizaje, acompañamiento para los alumnos con trayectorias débiles, evaluación para la mejora, formación docente y recursos para que todo esto se pueda poner en marcha.

Al ser consultado sobre cuáles serían esos objetivos, Thomas destacó que se debe establecer un piso de aprendizaje en fluidez y comprensión lectora. ¿Cuánto tiene que saber un niño o niña en tercero y sexto grado? -que son los años en los que se realizan las mediciones-

Esto porque, según explicó, si bien todos los niños y las niñas van a aprender a leer en algún momento, si se llega al final de la primaria alcanzando los objetivos que tienen que adquirirse en la primera etapa, se están perdiendo años muy valiosos en la educación, que luego pueden ser las causas de deserción en la secundaria.

Además, hizo hincapié en que acompañando a los alumnos y alumnas con trayectorias débiles, lo que sucede es que se todo el grado se nivela. En este sentido, Thomas destacó que hubo mejoras en la totalidad de las escuelas que implementaron medidas, después del censo de fluidez lectora. En algunas, las mejoras resultaron extraordinarias, y en otras, más moderadas, pero todas experimentaron un cambio positivo al respecto.

La importancia de otorgarle recursos específicos a este plan

Es cierto que el éxito de este tipo de proyectos que se ponen en marcha muchas veces tiene que ver con la impronta que le da cada escuela a la alfabetización, la preparación de la directora y de las docentes alfabetizadoras, sin recursos, es poco lo que se puede hacer.

Thomas reiteró que los recursos existen y que si el plan se convierte en ley, estarán asegurados, no para la actualidad, sino para el futuro también.

Con los recursos pueden llevarse adelante los puntos básicos como contraturnos, horas de apoyo, tutorías, formación docente y uno de los aspectos fundamentales, que son las evaluaciones censales.

El censo como "foto" de la problemática

En cuanto a las evaluaciones censales, el funcionario las destacó como uno de los ejes sin los cuales el proyecto no podría funcionar.

Las mediciones son esenciales para determinar en qué nivel se encuentran los alumnos y cómo van evolucionando.

En este aspecto, lo que Thomas asegura es que se está liberando al alumno o alumna de la responsabilidad de su bajo rendimiento, y se está obligando al Estado a intervenir para que pueda mejorar y lograr los niveles establecidos.

El plan tendrá continuidad en la secundaria

Thomas dijo que lo que se pretende con este proyecto es que el fortalecimiento de la fluidez y comprensión lectora en la primaria, produzcan un buen nivel en la educación media. Pero como "el mismo sistema lo pidió", según expresó el funcionario, se incluyó un articulo específico.

Establece que, los estudiantes que no ingresen al secundario con un nivel de comprensión lectora esperable para un chico de séptimo grado, tendrán intervenciones pedagógicas individuales.

De todas maneras, para el director General de Escuelas, este artículo tendría que entrar rápidamente en desuso, porque los estudiantes no deberían ingresar a la secundaria sin tener un buen nivel de lectura comprensiva.

Cómo es la recepción de los legisladores

José Thomas aseguró que el consenso político existe, porque nadie se puede oponer a que el Estado deba proporcionar, independientemente del color político que lo gobierne, los recursos humanos y económicos para que los alumnos y alumnas tengan garantizado el derecho a la alfabetización.

Esta decisión de sacar leyes particulares para cuestiones puntuales del sistema, tiene que ver con un cambio en la mirada que se tenía cuando se quiso aprobar la ley provincial de Educación, intento que han hecho por los menos las últimas cuatro gestiones de gobierno.

El punto es que cuando se saca una ley marco, las diferencias políticas pasan por sobre las cuestiones prácticas que se quieren cambiar en el sistema. por esto Thomas decidió lograr consenso para algunos puntos básicos -como es el Plan Estratégico de Alfabetización- y sacar leyes particulares. Esta iniciativa es la primera en llegar a la Legislatura, pero Thomas aseguró que habrá más, aunque no aclaró sobre qué problemáticas.

Por otra parte, aseguró que el tema ya fue presentado a los legisladores que forman parte de la mesa educativa y que hubo muy buena aceptación de la propuesta.

