En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Gobierno nacional difundió un video oficial y reforzó su narrativa centrada en la idea de una “memoria completa”, lo que volvió a generar controversia en el ámbito político y de derechos humanos.
El gobierno publicó un video que busca redefinir la narrativa sobre el 24 de marzo
Un video oficial sobre la dictadura impulsa la idea de una “memoria completa” y se distancia de los consensos logrados por organismos de derechos humanos
El Gobierno impulsa una “batalla cultural” volvió a poner en tela de juicio a los organismo de derechos humanos y basó su discurso en tres ejes: cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos, promover el reconocimiento de víctimas de organizaciones de la Fuerzas Armadas y criticar lo que denomina la “industria” de los DD.HH., al considerar que fue utilizada con fines políticos.
Según detalló la agencia Noticias Argentinas, la estrategia oficial combina acciones comunicacionales y definiciones políticas que cuestionan el consenso histórico construido en torno al terrorismo de Estado. Desde el Ejecutivo sostienen la necesidad de revisar el relato sobre los años 70 e incorporar también la violencia de las organizaciones armadas, en línea con una reinterpretación del pasado reciente.
En ese contexto, el Gobierno difundió el video titulado “La historia completa del 24 de marzo”, una pieza audiovisual que repasa tanto los crímenes de la dictadura genocida como los hechos previos vinculados a la violencia política. La producción fue publicada en canales oficiales y busca, según fuentes oficiales, ampliar la mirada sobre el período.
De acuerdo con A24, el contenido forma parte de una línea discursiva que el oficialismo viene sosteniendo desde el inicio de la gestión, con el objetivo de cuestionar lo que considera una “visión parcial” de la historia y promover un debate sobre la memoria, la verdad y la justicia.
Sin embargo, organismos de derechos humanos y sectores de la oposición advierten que esta postura implica relativizar los crímenes de la dictadura, considerada responsable de un plan sistemático de represión ilegal que dejó miles de víctimas.
El 24 de marzo, establecido como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, conmemora precisamente a quienes sufrieron el terrorismo de Estado y busca reafirmar el compromiso democrático del “Nunca Más”.
En este escenario, la conmemoración vuelve a estar atravesada por tensiones políticas y por el debate sobre cómo interpretar y transmitir uno de los capítulos más sensibles de la historia argentina relacionado con matanzas, desapariciones, torturas, robos sistemático de bebés, persecuciones, censura y exilios.