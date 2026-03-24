El gobierno publicó un video que busca redefinir la narrativa sobre el 24 de marzo

En ese contexto, el Gobierno difundió el video titulado “La historia completa del 24 de marzo”, una pieza audiovisual que repasa tanto los crímenes de la dictadura genocida como los hechos previos vinculados a la violencia política. La producción fue publicada en canales oficiales y busca, según fuentes oficiales, ampliar la mirada sobre el período.

De acuerdo con A24, el contenido forma parte de una línea discursiva que el oficialismo viene sosteniendo desde el inicio de la gestión, con el objetivo de cuestionar lo que considera una “visión parcial” de la historia y promover un debate sobre la memoria, la verdad y la justicia.

Sin embargo, organismos de derechos humanos y sectores de la oposición advierten que esta postura implica relativizar los crímenes de la dictadura, considerada responsable de un plan sistemático de represión ilegal que dejó miles de víctimas.

El 24 de marzo, establecido como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, conmemora precisamente a quienes sufrieron el terrorismo de Estado y busca reafirmar el compromiso democrático del “Nunca Más”.

En este escenario, la conmemoración vuelve a estar atravesada por tensiones políticas y por el debate sobre cómo interpretar y transmitir uno de los capítulos más sensibles de la historia argentina relacionado con matanzas, desapariciones, torturas, robos sistemático de bebés, persecuciones, censura y exilios.