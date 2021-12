El Gobierno no aplicará multas en 7 departamentos donde no hay talleres para hacer la RTO

El Gobierno de Mendoza decidió no multar a los conductores de vehículos que no tengan realizada la RTO a partir del 1 enero del 2022 y que residan en departamentos en donde no hay talleres habilitados. Lo hizo después de un reclamo del intendente de San Carlos, Rolando Scanio, que pidió una eximición de la ley para sus vecinos, que se encuentran con este problema a la hora de querer cumplir con la norma.