El Gobierno nacional deja de calificar películas tras disolver la Comisión Asesora de Cine

El fin de la “burocracia” en la calificación

Hasta ahora, la calificación de aptitud de una película (ATP, +13, +16 y +18) requería un dictamen obligatorio de una comisión colegiada. Con el nuevo esquema, esa responsabilidad quedará concentrada en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que asumirá la competencia técnica para establecer las categorías orientativas destinadas al público.

El decreto sostiene que la Comisión Asesora “no ha demostrado la eficiencia necesaria” y que su estructura rígida obstaculizaba la dinámica del sector audiovisual. En ese marco, el Estado pasará a cumplir un rol “orientativo” y reafirmará que la responsabilidad primaria sobre el consumo de contenidos por parte de niñas, niños y adolescentes recae en los padres o tutores.

Homologación automática para el cine de Hollywood

Otra de las novedades centrales es el reconocimiento de las calificaciones otorgadas en el exterior. Al señalar que el 65% de los estrenos en Argentina provienen de Estados Unidos, el Ejecutivo calificó como un “uso innecesario de recursos” la recalificación de películas que ya cuentan con evaluaciones de organismos internacionales estandarizados, como la Motion Picture Association (MPA).

En consecuencia, las calificaciones de origen serán homologadas de manera automática a las categorías locales. No obstante, el INCAA conservará la facultad de modificarlas de oficio cuando existan “razones de orden público”.

La nueva normativa entrará en vigencia a los 60 días corridos de su publicación.

