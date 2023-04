El Gobierno cruzó a Ilardo por los Puntos Seguros para Marketplace: "Esos delitos no han aumentado" 

El Gobierno y algunos diputados oficialistas tardaron pocas horas en contestarle al senador del peronismo Lucas Ilardo tras sus acusaciones de que el asesinato de Ángel Yerdeo (25) pudo evitarse “si no cajoneaban un proyecto de ley”. Se trata de la iniciativa Puntos Seguros, que preveía lugares para intercambio de bienes preacordados en internet, precisamente lo que llevó a la muerte al joven en el barrio La Favorita. Afirmaron que la iniciativa no es conveniente y que ese tipo de delitos no ha crecido.