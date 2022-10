El Gobierno confirmó que reabrirá paritarias con los gremios estatales la semana que viene

Las reuniones tendrán lugar durante la mañana y el cronograma será el siguiente:

Jueves 20 de octubre: Educación, Administración Central, Profesionales de la Salud.

Viernes 21: Régimen 15, Parques y Paseos Públicos, Guardaparques, Régimen 35 y Ecoparque.

Lunes 24: Fiscalía, Contaduría, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Subsecretaría de Trabajo, Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

Martes 25: Funcionarios Judiciales, Empleados Judiciales, DPV, Instituto de Juegos y Casinos y EPAS. paritarias 2022 ampros.jpg Las reuniones paritarias se realizarán durante la mañana. En la foto, representantes del Gobierno junto a referentes de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS).

El gobierno de Mendoza culpa a la Nación por la suba de los precios

Este viernes se supo que el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Mendoza fue de 6,5% en septiembre -por encima de la media nacional- y la suba desde enero ya roza el 70%.

"La inflación, que no logra controlar el Gobierno nacional, impacta no solo en el bolsillo de los mendocinos sino también en el funcionamiento del Estado provincial", se atajaron desde el Gobierno; y pidieron "sensatez" a los gremialistas para alcanzar un acuerdo "que no comprometa las cuentas públicas".

La ansiedad de los gremios estatales

El martes pasado, el SUTE presentó una segunda denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo por "el retraso del Gobierno en la reapertura de paritarias".

Según argumentaron desde el gremio, el compromiso firmado el 26 de agosto -cuando los docentes aceptaron la propuesta del Gobierno- estipulaba volver a reabrir la paritaria salarial en la segunda quincena de septiembre.

"Con nuestro gremio se acordó reabrir las paritarias la segunda quincena de septiembre para revisar no sólo el incremento de la inflación, sino todos los ítems con lo que están atrasados. Hay que recordar siempre que en el 2020 no tuvimos aumentos y eso sigue repercutiendo en los sueldos. Por eso ya ingresamos dos denuncias por ese incumplimiento en la Subsecretaría de Trabajo, la primera fue el 28 de septiembre y la otra este martes", confirmó Carina Sedano, secretaria general del SUTE.

En ese sindicato creen que el retraso en esa convocatoria a la reapertura de paritarias pudo deberse a que en el Gobierno sabían que el porcentaje de inflación de septiembre, que resultó ser de un 6,5%, estaría por debajo del aumento pautado para ese mes, que fue del 7%.

