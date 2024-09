El Gobierno confirmó que inició negociaciones con firmas latinoamericanas para vender Aerolíneas Argentinas

"En virtud de los persistentes paros convocados por el gremio que conduce [el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo] Biró y compañía, que afectaron a cerca de 40.000 pasajeros, el Gobierno Nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas", informó el funcionario. "En virtud de los persistentes paros convocados por el gremio que conduce [el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo] Biró y compañía, que afectaron a cerca de 40.000 pasajeros, el Gobierno Nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas", informó el funcionario.

El conflicto con los gremios de Aerolíneas Argentinas

Tal como adelantó, esto ocurrirá en caso de que las manifestaciones de sus trabajadores continúen para "sepultar los piquetes gremiales y los privilegios de la casta aeronáutica".

En línea con lo difundido ayer, Adorni también confirmó que el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra Pablo Biró por la presunta comisión de delitos de extorsión y amenazas.

aviones de Aerolíneas en Aeroparque.jpg

"Va a tener que tomar alguna precaución antes de hacer otro paro porque podría considerarse como huelga salvaje", alertó el vocero. Además, este jueves el secretario de Transporte, Franco Mogetta, informó que también denunciará al titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, quien hoy acompaña el paro de ANAC.

El funcionario también advirtió a los sindicatos que, entre las sanciones por incumplir con la esencialidad del servicio aeronáutico, pueden quitarles a estos la personería gremial.

El anuncio del vocero ocurrió luego de una reunión entre diversos funcionarios del Gabinete Nacional donde se analizaron una serie de medidas para enfrentar las protestas de los trabajadores aeronaúticos.

Junto a Adorni, del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo y el asesor más cercano al Presidente, Santiago Caputo.

"Para quienes no lo saben o para quienes no han trabajado en el sector privado, en una empresa si hacés un paro y complicás la operatoria te echan; la intención es que ese destino lo tengan quienes le complican la vida a miles y miles de argentinos con esa medida", dijo Guillermo Francos.

En la conferencia, el vocero también cuestionó los privilegios que tienen los pilotos al poner como ejemplo que "pueden viajar, ellos y sus familiares, en clase ejecutiva, lo que le cuesta a Aerolíneas Argentinas cerca de 20 mil millones de pesos por año".

Finalmente, Adorni señaló que "dos gremios, que involucra a Aerolíneas Argentinas y que representa cerca del 30% de su personal, efectivamente han aceptado la paritaria propuesta por la empresa", mientras que nadie aceptó el programa de retiros voluntarios porque "evidentemente, tan disconformes con la situación laboral, con sus salarios y con sus beneficios o privilegios, no están", dijo.

Fuente: El Cronista y Noticias Argentinas