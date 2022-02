El Gobierno analiza cambios en la Boleta Única pero no sacará la opción de votar lista completa

Sin embargo, y pese a mostrarse permeable a incorporar algunos cambios, el oficialismo no cedería al reclamo de sacar la chance de que se pueda votar la lista completa de cada partido. "A mi entender cuando se da la posibilidad de votar una lista completa de un partido no se está obligando al elector a hacerlo, es una posibilidad entre otras como puede ser elegir a un candidato de cada partido", defendió el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff sobre una de las modificaciones que más adeptos reunió en los últimos días, entre ellos organizaciones civiles y facultades.

En el Gobierno insisten en que esa posibilidad le simplifica la elección a aquel que está convencido de votar la propuesta de un partido político. En la vereda de enfrente se pusieron también los legisladores del PRO desde donde cuestionaron que dejar esa posibilidad es replicar el espíritu de la lista sábana.

"Queremos analizar algunos cambios que han propuesto distintos legisladores respecto a la redacción de algunos artículos y sobre cómo se hace el escrutinio, y también temas de diseño como la imposibilidad de poner las fotos de todos los legisladores. Sí se contempla poner las fotos de los candidatos a los cargos ejecutivos. De otra manera la boleta sería enorme", adelantó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

boleta unica.jpg Un modelo similar a éste es el que analiza el oficialismo

El PJ pretende que se contemplen sus cambios o votará su propio despacho

Desde las filas del PJ ya pusieron sus reparos al proyecto original de Boleta Única de Papel y puntualmente marcaron que si se aprueba eso debería anular la posibilidad de que el gobernador pueda elegir si desdobla o no respecto del esquema de elección nacional.

"Si el Gobierno impulsa esta nueva Boleta Única entonces debería aplicarlo en todas las elecciones y el gobernador ya no podría elegir si desdobla o no las elecciones locales del esquema de las elecciones nacionales. No es posible que esto se aplique cuando se desdobla y si no se hace tengamos que volver a votar con el sistema actual porque la Nación no lo modificó aún", cuestionaron desde el bloque de senadores de ese partido.

Por tanto, y si bien saben que el oficialismo no necesita los votos de la oposición para sancionar esta ley, que solo requiere mayoría simple, desde el PJ adelantaron que ellos impulsarán esos cambios, y de no prosperar votarán el propio despacho y no el oficialista.